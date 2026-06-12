蔣萬安喊「廢監院」惹議 吳欣岱批：別把人民當失憶的傻瓜

台北市長蔣萬安今（12）日發文表態支持「廢除監察院」，引起各界熱議。台灣基進吳欣岱呼籲蔣萬安收起「投機」嘴臉，「別把全台灣人當成失憶的傻瓜。」 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德近日公布新一屆二十九位監委名單，而台北市長蔣萬安隨即強硬表態主張廢除監察院，並呼籲藍白立院黨團全數否決人事案，引起各界議論。台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱今（12）日感嘆，看過各種疑難雜症，但像中國國民黨這種集體發作的「政治失憶症」，堪稱台灣政壇一大奇景。並呼籲蔣萬安收起「投機」嘴臉，「別把全台灣人當成失憶的傻瓜。」

吳欣岱表示，這幾天總統公布了新一屆二十九位監察委員提名名單，蔣萬安立刻化身憲改急先鋒，在臉書痛陳監察院是政黨打手、浪費民脂民膏，還公開要求藍白立院黨團全數否決、不給人也不給錢，企圖實質凍結監察院。「看著前陣子才在市議會躲在研考會主委殷瑋背後的『蔣市長』，現在突然在臉書義憤填膺，實在令人發笑。」

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她質問蔣萬安，「你是忘記了，還是害怕想起來？」並把時間倒回2020年6月，時任立委的蔣萬安，為阻擋陳菊出任監察院長，跟著國民黨團霸佔立法院議場與主席台、封鎖議事。當時面對「廢考監」的憲改討論，正是國民黨滿口捍衛孫中山的「五權憲法」，死抱著監察院不放。

吳欣岱質疑，怎麼才短短幾年，當初被國民黨當「神主牌」供著的監察院，突然就成了蔣萬安口中必須被終結的「盲腸機關」？她指出，這並非蔣萬安政治高度突然提升，而是一場精算過的政治秀。眼看藍白在立法院人數佔優，蔣萬安立刻露出「政客本色」，高喊「廢監院」並非為台灣的憲政體制著想，而是想指揮藍白用凍結人事與預算來癱瘓國家機器，進行赤裸裸的政治鬥爭。

吳欣岱強調，台灣基進的立場從頭到尾都一樣，中華民國這套「疊床架屋」的「五權憲法」，本來就該掃進歷史灰燼。台灣需要的是國家正常化、回歸三權分立，廢除考監兩院本來就是台灣基進的主張；但台灣需要的是「真制憲」，而中國非國民黨這種「拿不到位子就砸爛、拿得到就死抱」的「假改革」。

她嚴正呼籲，如果蔣萬安真覺得「五權憲法」是個笑話、監察院在浪費納稅人的血汗錢，那請先代表中國國民黨，為過去幾十年把這套畸形體制強加在台灣人身上鞠躬道歉，也為當年護航監察院、阻擋憲改的雙重標準道歉。吳欣岱正告蔣市長，「別把台北市民跟全台灣人當成失憶的傻瓜」，這種「對自己有利就死抱體制、對自己不利就喊打喊殺」的投機嘴臉，不會讓他變成改革英雄，只會讓大家看破他不過是個滿腦子算計2028的政治精算師罷了。

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