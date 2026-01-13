蔣萬安喊「我是台灣人」ㅤ鄭麗文稱「沒有不同調」：我們也都是中國人

▲ (圖/資料照片)

台北市長蔣萬安日前接受專訪時，表態「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」而曾經喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」的國民黨主席鄭麗文今(13)日則表示，她與蔣萬安的論述沒有不同調，「我們當然是台灣人，但這並不牴觸也並不妨礙，我們也都是中國人」。

蔣萬安日前接受《中國時報》專訪，他表示「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，並且認為這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。蔣萬安也提到，對於「鄭習會」如果在對等、尊嚴、善意、互惠的原則下，朝正向的發展，終究還是好事，應該正面看待。

而鄭麗文今日受訪時被問到，與蔣萬安「台灣人」論述不同調？鄭麗文表示，沒有不同調，這是完全同調的。她指出，這20、30年來，在民進黨刻意帶風向、政治化之下，把自然文化歷史的認同高度政治化，但台灣跟中國並不是互相抵觸、對立的概念，應該是彼此包容的。

鄭麗文稱「我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，包括我自己本人在內當然是台灣人，但是這並不牴觸也不妨礙，我們也都是中國人。」鄭麗文強調，任何文化身分的認同，都應該是一個包容、開放的認同，不應該變成作為政治仇恨操作的工具，而蔣萬安的身分認同當然跟她，還有跟大多數正常的台灣人或中華民國國民應該都是一樣的。

