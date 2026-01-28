蔣萬安喊「我是台灣市市長」 陳其邁：說法不同都尊重

針對蔣萬安台灣市長一說，市長陳其邁回應，這不是重要議題，說法不同都尊重。（記者黃富貴攝）

近日美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀台北一Ｏ一，引發熱議，隨後，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰送上祝福，並稱「台灣一Ｏ一」，讓台北市長蔣萬安忍不住開酸，喊「所以我是台灣市的市長嗎？」對此，高雄市長陳其邁回應，說法不同，都尊重。

霍諾德徒手攀爬台北一Ｏ一，原計畫上周六進行，因陰雨綿綿延後一天，當天他在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，僅用九十一分鐘成功登頂，Netflix進行全球直播，千萬人同步收看，引發國際關注，也讓台灣的地標成為國際焦點。

事後，許多政治人物紛紛送上祝福，不過蕭美琴及卓榮泰在社群發文祝賀時，卻將「台北一Ｏ一」稱為「台灣一Ｏ一」，遭到國民黨批評，蔣萬安更直笑「所以我是台灣市的市長嗎？」

陳其邁二十八日出席活動時，被問及對此事的看法？他表示，這是大家近期的討論，但不是很重要的議題，台北市就是在台灣，每個人說法不同，我們都尊重，沒有誰對誰錯，這不是是非題，就是大家習慣的講法。