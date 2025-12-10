蔣萬安嗆封小紅書是雙標 劉世芳：澳洲16歲以下禁社群

針對蔣萬安爲小紅書開嗆，內政部長劉世芳回應。（圖 /林煒凱攝）

內政部禁中國APP小紅書1年，台北市長蔣萬安批中央「反中反到自己變共產黨」，與內政部長劉世芳槓起來。劉世芳今天（10日）受訪時表示，今天澳洲通過了全世界最嚴格的社群平台的禁令，全澳洲16以下的小孩不可以使用這樣的科技社群平台，表示這是全球的趨勢，不只有打詐而已。

針對禁小紅書，蔣萬安炮火猛烈批民進黨雙重標準，其他都不禁。劉世芳表示，針對詐欺犯罪危害防制條例42條，本來司法警察機關，會針對不合規、不合法、不落地這些科技平台，應該有限制擷取、禁止解析的必要，內政部是依法來行政。

至於臉書、LINE的打詐成效，劉世芳說，行政院打詐中心都有固定跟台灣落地的四大平台合作防詐措施，若某些平台措施做的不好，也希望各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍，讓台灣可以監管社群平台。

此外，澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台的法令於2025年12月10日起生效，否則將面臨最高4950萬澳元重罰。劉世芳表示，澳洲16以下的小孩不可以使用社群平台，表示這是全球的趨勢，不只有打詐而已。



