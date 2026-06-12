蔣萬安嗆廢監察院！林濁水嘆：民進黨還在死挺五權憲法

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總統府11日公布監察院第七屆院長、副院長及監察委員提名名單，台北市長蔣萬安今天喊話在野黨立委應全部否決，凍結監察院的運作，然後推動修憲廢除監察院。對此，前立委林濁水表示，連蔣萬安都嗆廢監察院了，民進黨還在死挺五權憲法，衷心建議民進黨重新考量。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，現在不是討論個別人選是否適合的問題，而是監察院存廢的問題，這段期間台灣民眾所看到的監察院，沒有一點積極的功能，對於民眾所關心的議題，監察院常常閃閃躲躲，輕輕放下，甚至成為政黨惡鬥，攻擊異己的工具，或是幫某些 政治人物洗白的工具。

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蔣萬安建議，在立法院，國民黨團與民眾黨團應該可以考慮全部否決29位監委名單，用這樣的方式先凍結監察院的運作，然後爭取朝野之間修憲廢除監察院的共識。

林濁水。（取自林濁水臉書）

林濁水在臉書發文表示，連蔣萬安都嗆廢監察院了，民進黨還在死挺五權憲法，衷心建議民進黨重新考量。當然現在都提名了，未審先撒單未免唐突，只是儘管提名了，但是所提名單通過很不容易，何況強調「維護人權」，但名單中竟有人權立場令人大搖其頭的。因此呼籲，一旦被封殺，恐怕就此死了捍衛五權怪制之心吧，是為國家之福。

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