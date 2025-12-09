蔣萬安嗆禁小紅書是＂操縱意識型態＂ 劉世芳霸氣回擊

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

中央陸續發送全民安全指引「小橘書」到家家戶戶，內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章，9日上午現身基隆，展開全台首場宣講，只不過政府除了印製「小橘書」加強防災，同一時間內政部也封鎖「小紅書」，竟引發在野不滿，台北市長蔣萬安更是和內政部長劉世芳隔空交火。





內政部長劉世芳現身基隆慶安宮 親自宣講小橘書









內政部長劉世芳現身基隆慶安宮，親自替全台首場小橘書宣導，擔任宣講人。

內政部長劉世芳：「總統有特別交代，全台灣每一個人，會看字的人都要有一本手冊，內政部總共要分970萬本。」

消防署長蕭煥章：「我們的壞鄰居，船啦、飛機啦，好像油都不用錢，每天在那邊飛啦，在飛吼其實我們飛彈都有對著，我們的飛彈跟以色列一樣多啦，比他們更嚴密，都有對著喔，好膽你來看看沒關係，我吃剩飯等你。」





內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章合體替小橘書宣講 首站舉辦在基隆慶安宮









從台灣最北出發，12月起，將巡迴全台16間宮廟，內政部普發小橘書，同一時間，更是加強打詐，宣布全面禁用小紅書，引發藍白不滿，台北市長蔣萬安，更隔空叫陣。

台北市長蔣萬安：「你硬拗說，今天其它社群平台在台灣有據點，有設分公司，可以要求改善追回金流，但今天你追回多少金流，你打詐的成效如何，所以民進黨不要雙重標準，不要假借打詐的名義，行政治操作之時。」

內政部長劉世芳：「我想我不針對個人來回應，Line也好臉書也好，有沒有處理？有，這兩天我們的打詐指揮中心，就會邀請這四個（平台），主要的法律代理人，到我們的辦公室來檢討一下。」





小橘書宣講首站舉辦在基隆









遭質疑只禁中國小紅書、沒禁其他平台，是拿詐騙當藉口，劉世芳親上火線回擊，直言不認同。

內政部長劉世芳：「站在我們內政部的立場，我們就是犯罪詐欺，詐防條例的主管機關，如果它是一個不合法，而且沒有落地，沒有確定它的部分，其實它潛在的風險剛好更高，而且它有沒有其他的替代方案，我相信大家都知道是有的。」

內政部落實全民安全，從小橘書防災，到禁用小紅書防詐，在野始終有意見。

