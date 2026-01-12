蔣萬安大撒幣？喊營養午餐免費 台灣前進陣線：最廉價的政治買票

即時中心／潘柏廷報導

國民黨籍台北市長蔣萬安，日前拋出全面實施營養午餐免費政策後，也讓不少縣市首長宣布跟進，消息一出受到各界關注。對此，時代力量黨主席王婉諭、台灣前進陣線（台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成）的4名市議員參選人今（12）日在群賢樓召開記者會，其中，王婉諭痛批，蔣萬安此舉是最廉價的政治買票，更犧牲的是所有孩子們的健康。

時代力量黨主席王婉諭、台灣前進陣線市議員參選人吳欣岱、甘崇緯、陳宛毓及吳依潔，今日上午一同在立法院群賢樓前召開「免錢的午餐最貴！首都市長帶頭亂灑幣，不顧品質犧牲孩子健康」記者會。

王婉諭指出，政府全額買單營養午餐，等於鎖死供餐成本，也會造成價格的天花板，當物價上漲但政府補貼機制的預算又無法調整時，最後犧牲的就是孩子的營養及食安問題，「這是最廉價的政治買票，犧牲的是所有孩子們的健康」。

時代力量黨主席王婉諭。（圖／民視新聞）

同時，王婉諭認為，尤其台北市是擁有全台最多資源、最豐沛的城市，本該扮演領頭羊的角色、建立包括透明計價公式或示範高品質的食農教育，可是蔣萬安卻選擇用最懶惰的方法全面買單、政策買票。

王婉諭痛批，這種不經思考、不顧後果的施政，非常失去台北市長應該要有的格局，同時這項舉動也明顯產生外溢效應，用12字形容便是「首都下向沉淪，全台群體效尤」，僅剩新北市等4個縣市仍然在評估或不會跟進。





