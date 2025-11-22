蔣萬安大獲全勝！親曝「輝達總部動工日期」

台北市政府昨日與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科。對此，台北市長蔣萬安今（22日）受訪透露接下來輝達總部進駐北士科的進度，市府預計明年農曆年前和輝達完成地上權簽約，並希望在明年中能順利動工。

蔣萬安今受訪透露接下來輝達總部進駐北士科的進度。（圖/中天新聞）

台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科，市府24日將會同新壽辦理塗銷地上權登記，並以明年農曆年前簽約、6月開工為目標。

輝達確定進駐北士科。（圖/資料照）

對此，蔣萬安今天受訪時，首先感謝新光人壽昨日和台北市政府順利完成解約協議。他接著指出「當然接下來市府就會進行包括都市計畫變更、以及設定讓權相關的作業。市府預計希望可以在明年農曆年前順利和輝達完成地上權的簽約，希望在明年中的時候就可以順利動工」。

再被問到北士科T3、T4周邊土地有計劃要規劃相關的AI產業鏈，蔣萬安強調，市府在議會都有清楚的說明，接下來當然市府全力希望能夠加速整個相關的行政作業，能夠順利讓輝達落腳在北士科、以及接下來的動工程序。當然，接下來包括您剛剛提到的T3、T4、T12以及包括周邊和整個台北市未來產業戰略的規劃，市府一定會用更高的角度以及更長遠的眼光來做整體規劃。

