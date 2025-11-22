蔣萬安大獲全勝！親曝「輝達總部動工日期」
台北市政府昨日與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科。對此，台北市長蔣萬安今（22日）受訪透露接下來輝達總部進駐北士科的進度，市府預計明年農曆年前和輝達完成地上權簽約，並希望在明年中能順利動工。
台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科，市府24日將會同新壽辦理塗銷地上權登記，並以明年農曆年前簽約、6月開工為目標。
對此，蔣萬安今天受訪時，首先感謝新光人壽昨日和台北市政府順利完成解約協議。他接著指出「當然接下來市府就會進行包括都市計畫變更、以及設定讓權相關的作業。市府預計希望可以在明年農曆年前順利和輝達完成地上權的簽約，希望在明年中的時候就可以順利動工」。
再被問到北士科T3、T4周邊土地有計劃要規劃相關的AI產業鏈，蔣萬安強調，市府在議會都有清楚的說明，接下來當然市府全力希望能夠加速整個相關的行政作業，能夠順利讓輝達落腳在北士科、以及接下來的動工程序。當然，接下來包括您剛剛提到的T3、T4、T12以及包括周邊和整個台北市未來產業戰略的規劃，市府一定會用更高的角度以及更長遠的眼光來做整體規劃。
延伸閱讀
月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見
川普提和平方案限烏感恩節前同意 普丁警告：拒絕將失去更多領土
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
其他人也在看
輝達確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安：非常感謝新壽完成解約協議
輝達落腳北士科T17、T18定案，北市府昨與新光人壽完成合意解約協議。台北市長蔣萬安上午受訪指出，非常感謝新壽與台北市政...聯合新聞網 ・ 5 小時前
輝達落腳北市定案 何時放李四川？蔣萬安回應了
台北市政府已經與新光人壽完成合意解約的協議，下週辦理塗銷地上權登記。讓副市長李四川主導處理的輝達落腳北士科案，幾乎已經圓滿完成，立法院中「李四川條款」也順利過關，台北市長蔣萬安，今天（22）被媒體追問中廣新聞網 ・ 7 小時前
與新壽解約完成能放李四川選新北了？蔣萬安反應曝
台北市政府昨（21日）與新光人壽解約T17、T18，距離輝達近駐更近一步；外界關注專責此案的副市長李四川是否「功成身退」能去選新北？蔣萬安今聽聞呵呵笑兩聲表示，離選舉還有很長時間。蔣萬安今上午出席CBMC台灣年會城市論壇，會前媒體堵訪問他，輝達案差不多已經要結束，何時要放李四川走？蔣萬安聽聞後呵呵笑自由時報 ・ 8 小時前
新壽董事會通過44.02億與北市府解約 將返還T17、T18
（中央社記者呂晏慈台北21日電）為使輝達台灣總部順利落腳北士科T17、T18基地，新光人壽董事會今天通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本，根據台新新光金代新壽公告內容，T17、T18市有土地地上權，合計權利金總金額為新台幣44.02億元。中央社 ・ 1 天前
新壽通過解約解套輝達落腳北士科
台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科。台新新光金控旗下新光人壽昨召開臨時董事會，通過「北士科T17、T18市有土地設定地上權契約」與台北市政府「合意解約」，分手費合計44.02億元。台北市副市長李四川笑稱，北市府24日將會同新壽辦理塗銷地上權登記，並以明年農曆年前簽約、6月開工為目標。中時新聞網 ・ 14 小時前
台美共識投資4000億美元換關稅優惠？ 經長：還沒確定｜#鏡新聞
台美關稅談判進入倒數，傳出台灣再加碼投資，包括先前台積電投資亞利桑那州廠1650億美元，總計將投入4000億美元，才能換取關稅優惠，而雙方似乎已經達成共識。對此，經濟部長龔明鑫受訪澄清：「都還沒確定。」鏡新聞 ・ 6 小時前
輝達總部落腳北士科！ 新壽44億「分手費」合意解約
台北市政府宣布，已經跟新光人壽完成合意解約，因此輝達海外企業總部，確定可以落腳在北士科，來聽台北市長蔣萬安的最新說明。好可以聽到蔣萬安強調，接下來將進行包含都市計畫變更，以及設定地上權相關的作業，期盼...華視 ・ 7 小時前
北市府與新壽解約！蔣萬安盼農曆年前簽約輝達、明年中動工
輝達海外總部進駐北士科T17、T18，再邁出關鍵一大步，台新新光金昨天發出重訊，表示新光人壽正式與台北市政府達成合意解約，台北市長蔣萬安今（22）天透露，最快預計跟輝達在農曆年前簽約，明年中開始動工。台視新聞網 ・ 4 小時前
關稅衝擊申援破2千家！經長承諾「撐傘」到2027年 砸250億助攻AI淨零搶海外訂單
為協助國內產業因應美國關稅帶來的供應鏈衝擊，經濟部於台北盛大舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會。經濟部部長龔明鑫出席致詞，目前企業申請該方案已破二千件，他弘強調政府對企業「雨天不收傘、擴大撐傘」到鉅亨網 ・ 5 小時前
中美科技有望休戰 美國考慮放行輝達H200晶片出口
中美貿易戰、科技戰在「習川會」後和緩，中國鬆綁稀土出口管制後，據傳川普政府正在考慮批准向中國出售AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的H200人工智慧晶片，此舉有望提升美國先進技術對中出的可能性。中時財經即時 ・ 7 小時前
《熱門族群》AMD訂單外溢 台供應鏈進補
【時報-台北電】AMD近期再釋出Zen 6架構CPU細節，效能、功耗達7成之躍進，除了已公布Venice CPU將採台積電2奈米製程打造外，供應鏈透露將會以CoWoS-L先進封裝進行，而由於明年產能吃緊，將有部分訂單外溢至台系OSAT業者。此外，在Helios機櫃部分，功耗將達200～250kw，參考ORW(全新開放機架寬版)規範，將有望搭配400V的供電方案，台廠相關供應鏈將迎來進補。 AMD以豐富產品陣容，加速的AI發展動能。MI350系列GPU首度參與MLPerf 5.1訓練測試，展現AI訓練卓越效能；並接連推出Versal RF系列、太空級自行調適系統單晶片（SoC）及AMD嵌入式開發框架（EDF）等產品暨服務，擴大在AI領域之領導地位。 其中，作為業界首顆採用台積電2奈米打造之伺服器CPU，預計明年正式發表；相關晶片業者透露，除了晶體管密度15％提升外、核心數增加33％，透過CoWoS-L進行封裝，記憶體頻寬將達到 1.6 TB／s，能效提升超過7成。 法人預估，台積電CoWoS產能在明年底將達到每月12至13萬片。設備業者透露，台積電產能泰半被輝達拿走，AMD、博通等業者先時報資訊 ・ 7 小時前
有片／中國「瘋子新娘」跑遍各場婚禮 悲情內幕揭曉不勝唏噓
在中國山東東明縣有位引人注目的女子，她時常披著一襲婚紗現身街頭，或頻繁造訪婚紗店。這名奇特的女子更熱衷於參加陌生人的喜宴，總是靜靜地安坐在角落，不喧嘩也不生事。這樣荒誕的行徑讓她被外界取名為「瘋子新娘」。據聞，這位女子背後有著一段令人唏噓的故事，有人揣測她是因遭逢丈夫外遇背叛，情感重創；也有版本流傳，她在新婚之日親眼目睹摯愛死於車禍，諸多變故導致她活在過去，執著於往日的愛情。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
輝達落腳北士科後放李四川選新北？ 蔣萬安：離選舉還有一段時間
台北市政府與新光人壽昨（21日）終於完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定落腳北士科，被視為大功臣的副市長李四川也被外界解讀「任務完成」，可以放心參加2026年新北市長選舉。台北市長蔣萬安今（22日）被問到何時放李四川走？他笑回，「離選舉還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政」。鏡新聞 ・ 5 小時前
涉收賄「台版柬埔寨」主嫌！ 北市前所長涉貪遭判刑定讞
台版柬埔寨案，檢警破解主嫌藍道的手機，發現他過去賄賂前寧夏路派出所所長葉育忻，幫忙查偵查進度和個資等。不僅曾親自到派出所交付現金，還疑似買名車、泰達幣做為回報。法庭上，藍道供稱現金是為了釣毒犯並非對價...華視 ・ 23 小時前
輝達在台設子公司 北市府、新壽 簽署解約協議
輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18定案，新壽昨下午召開臨時董事會，通過Ｔ17、Ｔ18解約。北市府表示，北市府與新光人壽完成合意...聯合新聞網 ・ 11 小時前
輝達H200能解禁？ 黃仁勳「看迷因」開會吐苦水
美國對中國的晶片出口管制，可能又出現變數。彭博社報導，川普政府正在討論，要不要開放輝達把H200晶片賣到中國。如果真的解禁，「AI教父」黃仁勳就能如願以償地重返中國市場。肩上扛著地球，上面寫著全美國的...華視 ・ 5 小時前
關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了
即時中心／黃于庭報導台美關稅暫時性稅率20%，政府持續與美方磋商，爭取稅率調降、不疊加，國人也高度關注談判進度，不過，英國《金融時報》近日引述知情人士說法，表示指出台灣可能承諾投資4,000億美元，作為換取關稅減免。對此，行政院經貿談判辦公室回應，談判團隊持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作。民視 ・ 6 小時前
川普態度軟化？爆考慮鬆綁晶片禁令！外媒：輝達H200有望重返中國市場
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導美中貿易攻防出現新進展？多名知情人士透露，川普政府正重新評估是否開放輝達（Nvidia）向中國銷售H200AI晶片，顯示美國在...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
新壽T17、18「合意解約」 蔣萬安：盼農曆年前與輝達簽約｜#鏡新聞
輝達確定落腳台北市，新壽董事會昨天(11/21)宣布，通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的權利金和相關成本，也就是外界俗稱「分手費」，總額來到44.02億台幣。北市府表示，雙方已完成「簽署合意解約」的協議書，也會同塗銷「地上權登記」。台北市長蔣萬安，今天(11/22)也親自感謝新光人壽，完成解約。而北市府正式收回土地後，就會依輝達需求，進行都市計畫變更，希望可以立拚明年農曆年前，與輝達簽約。鏡新聞 ・ 5 小時前
火速與新壽解約！李四川曝「已用印」 來不及跑銀行改24日交錢、塗銷地上權
輝達（NVIDIA）預定將在北士科T17、T18設立海外總部，北市府與新光人壽協調解約多日，新壽今天（11/21）召開臨時董事會，通過與北市府合意解約；消息傳出後，台北市政府立即發新聞稿表示，感謝新光人壽為打造台北邁向AI之都達成重要里程碑，副市長李四川更透露，下午已經用印，不過因時間來不及跑銀行，約定下周一（11/24）「一手交錢、一手塗銷地上權資料」。太報 ・ 22 小時前