蔣萬安宣布三大利多政策 台北市營養午餐全面免費

台北市長蔣萬安6日主持市政會議時表示，面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，他要宣布三大重要政策，包括台北市營養午餐全面免費、教育革新三箭及敬老卡功能大升級。

針對「營養午餐全面免費」，蔣萬安說，台北市「生生喝鮮奶」政策今年要進一步升級為「生生喝鮮奶3.0」，涵蓋國中生與向下照顧到2歲幼兒，而鮮奶只是第一步，為了孩子的營養，要再向前一大步，擴及到營養午餐免費。蔣萬安說：『(原音)我決定台北的孩子從今年起午餐免費、營養到位。我們要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。』

蔣萬安也宣布推動「教育革新三箭」，回歸教學本位，照顧老師的尊嚴。他表示，導師在教學現場負擔過重、行政雜務纏身，嚴重影響教學品質及師生關係，因此，未來導師全面減少一節課，而且全面提高國小、國中及高中的導師費，讓導師能進行深度對話及班級經營。同時全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金，讓行政歸行政、教學歸教學。第三支箭則是全面增加教師心理諮商時數與次數，未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃，免費諮商次數也從6到10次提升為8到12次，希望讓台北的老師們能在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

在「敬老卡功能大升級」部分，蔣萬安指出，台北市已從1月2日起開放敬老卡扣抵聯醫門診掛號費；2月計程車扣抵點數提高到85點；7月開始，每個月點數更從480點調升至600點。今年，台北市也正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。

蔣萬安指出，這三大政策需要龐大的預算支撐，更需要各局處打破門戶之見，緊密協作，他請相關局處精準落實預算撥付、配套措施以及宣導作業，要讓市民感受到台北市政府是個有溫度、有肩膀、更有遠見的團隊。(編輯：宋皖媛)