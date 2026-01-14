蔣萬安宣布加碼教師行政獎金 全教總籲調薪法制化

下午2時，北投國小生教組長王宏齡才吃午餐，邊吃還得盯一下電腦，因為2時30分要開課發會。

王宏齡說，「因為今天主任他外出帶學生去畢業旅行，所以我去幫忙代表每一場會議紀錄，每一個信件都是要我們這邊去發。所以那個量事實上說減可能減不了。」

要上課、要處理學生大小事，有疑似霸凌案、校事會議，得聽打訪談、交報告，王宏齡是眾多兼任行政的老師之一。而近年來，越來越少老師想兼行政。為此，教育部去年底宣布加發行政工作獎金，每月1000到2000元。而高雄市8日宣布營養午餐免費時，宣布行政工作獎金加碼至1.5倍；台北市長蔣萬安14日也宣布，加碼每月1000到3000元，也追溯到去年9月。

蔣萬安宣布，「校長我們每月再加發3000元，處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元。」

北投國小校長賴俊賢說，加碼行政獎金，短期間內可鼓舞士氣，但長期來看，還是得思考工作量規劃與補足人力。

賴俊賢認為，「在面對很多制度上面的調整，它如果一樣越來越增加的時候，那個工作負擔一樣會繼續跑出來，人力我覺得是目前各個學校最吃緊的一個地方。」

王宏齡表示，「就是非常感謝蔣市長的這個大力贊助，但是1000塊可能真的是沒辦法補足大家的心裡的那種饑渴啦。就是大家對於這個行政量，跟對於這個金錢上，可能沒辦法成一個正比。」

全教總表示，願發獎金一定有激勵作用，但「調薪法制化」才是正途。否則像北市和新北很近，有可能因奬金差別造成磁吸效應，中央和地方都要思考，什麼樣的薪資結構，才符合可招收到優秀老師與行政人員。

