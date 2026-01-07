蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 綠批"為選舉先斬後奏"

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

台北市長蔣萬安昨天在市政會議上突然宣布，全市國中、小營養午餐全面免費，藉此減輕家長每年上萬元的經濟支出，政策準備上路要編列20多億預算，但北市教育局預算，已經準備進入二讀，錢要從哪來也引發外界質疑，對此，台北市長蔣萬安表示將以追加預算的方式因應。

學生：「開動。」

學生們開心吃午餐，現在更開心的是北市學生家長，因為6號台北市長蔣萬安宣布，115學年起，北市國中小營養午餐通通免費，每年可以幫家長省下上萬元的經濟支出。

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 議員怒批為明年選舉「先斬後奏」

蔣萬安宣布國中小營養午餐費全免。（圖／民視新聞）台北市長 蔣萬安：「營養午餐全面免費，造福8萬的孩子，所以也對他們的家庭，每一年減輕上萬元的支出。」

北市國中小家長聯合總會長 吳政鴻：「私立學校營養午餐費，大概都超過100元，那跟我們現行的60跟70（元），有很大的差距，那未來到底，私校是跟大家都吃一樣的，還是會有補助他們的金額，那這個部分的話，我覺得未來也是需要，跟教育局來多多聯繫。」

家長團體指出，公私立營養午餐收費標準不一，菜單內容也不一樣，未來統一有教育局招標，是否會影響餐點品質，也讓家長憂心。





家長團體指出，公私立營養午餐收費標準不一，擔心影響餐點品質。（圖／民視新聞）

新北市長 侯友宜：「在每年補助營養午餐的經費，對弱勢的照顧已經達到13.5億，我們會隨時做好調整的準備。」

鄰近的新北市表示不跟進，台中、台南、高市等直轄市也表示，考量預算避免排擠其他教育資源，暫不跟進，不過政策上路初估預算約20多億元，錢要從哪來，也引發議員質疑。

台北市議員（民） 林延鳳：「財源依據卻要來自財劃法的補助，但北市府又不同意院版的財劃法，那請問到底未來要怎麼執行，呼籲蔣市府，必須要遵守財政紀律，不要只會畫大餅，造成一些學校，不知道應該未來要何去何從。」

痛批蔣市府只會畫大餅，因為教育局預算已經準備進入二讀，加上藍白大卡財劃法，如今北市卻要國中小午餐費全免，格外諷刺，儘管蔣萬安承諾，會以追加預算的方式來解決，但先斬後奏的作法，也難怪議員會氣得跳腳！

