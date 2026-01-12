蔣萬安宣布成立士林商圈振興小組 推6項改革措施刺激人潮

台北市長蔣萬安（中）12日出席士林區與里長有約座談，宣布成立士林商圈振興小組，翠山里里長陳之貴（左）會前親自送上自己摘種的波羅蜜作為禮物。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安12日出席士林區與里長有約座談，宣布成立「士林商圈振興小組」，祭出6項士林夜市及商圈改善措施，聚焦人流、商品標價、多元支付、安全衛生、攤位設計跟道路安全，並由北市副秘書長俞振華統籌。

蔣萬安與里長有約座談馬不停蹄來到士林區，翠山里里長陳之貴會前親自送上自己摘種的波羅蜜作為禮物，並與里長等代表熱情問好。與談中，義信里里長許立丕很感謝蔣萬安過去大力整頓士林市場地下美食街，以及在去年「WBC世界棒球經典賽資格」中與士林夜市合作，讓地方重新活過來。

然而，許立丕坦言，現在的士林夜市仍有人流動線不安全、商圈復甦等問題，也請蔣萬安能重新規畫人行道，同時舉辦更多常態性大型活動，如台北捷運公司的出口音樂節、第二年WBC世界棒球經典賽資格的轉播資格。蔣萬安回應，市府非常關心行人安全跟路口安全，現已著手成立士林商圈振興小組，由俞振華統籌、產發局主導。

具體改善面向，市府擬規畫包含打破士林夜市商品同質性過高，輔導特色店家進駐，針對老舊店家包括品牌及包裝全面升級；比照寧夏和饒河夜市導入多元支付；地下美食街經持續優化通風、排水、照明設備，避免在地下室悶熱或油煙問題；統一規劃攤位外觀設計；商圈老舊破損路面修整等6大項。

蔣萬安表示，市府後續也將推動結合北藝和夜市結合的套裝行程、多語言數位檔案刺激人流，並將此案列管2個月，後續將跟里長、商圈討論詳細計畫辦法，以實現士林夜市及商圈改造。隨著輝達確定落腳北士科，許立丕聽聞月底蔣萬安，將帶輝達執行長黃仁勳來士林夜市，喊話要讓AI教父來士林夜市不只有美味，還有國際性水準的友善服務與整潔。

