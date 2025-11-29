蔣萬安宣布擴大鮮奶週報 預計115學年度北市國中生也能領

台北市政府今年起正式推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」，提供國小以下學童每週一瓶鮮奶，補充所需營養。台北市長蔣萬安今(29日)宣布，預計115學年度起擴大範圍，讓國中生也能每週喝鮮奶。(記者叢昌瑾攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府今年起正式推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」，提供國小以下學童每週一瓶鮮奶，補充所需營養。台北市長蔣萬安今(29日)宣布，預計115學年度起擴大範圍，讓國中生也能每週喝鮮奶。

蔣萬安今天至建安國小出席校慶活動，致詞表示，建安國小人文薈萃，傑出校友包含職棒選手廖奕凡、籃球名將「籃球博士」鄭志龍，都是建安之光；他也分享，國小時參加北市田徑賽奪第二名，就是敗給建安國小的強手。

蔣萬安也提及「鮮奶週報-生生喝鮮奶」，他說，有許多六年級的學生，很擔心畢業後就喝不到鮮奶，因此市府已經啟動規劃、擴大補助對象；他並承諾，預計明年9月1日新學年開始起，台北市的國中生也能與小學生一樣每週享有鮮奶兌換，這一屆的畢業生也能享受到。

