蔣萬安射出「教育革新3箭」！導師減課加薪

台北市長蔣萬安今天（6日）在市政會議上，宣布三大項重要政策，包含台北市營養午餐將全面免費、教育革新三箭、以及敬老卡功能升級。在教育部分，蔣萬安宣示革新三箭，強調回歸教學本位，照顧老師的尊嚴。

蔣萬安提出教育三項改革。（圖/台北市府提供）

蔣萬安表示，教育是台北的根基，而老師是教育的核心，目前的教學現場，導師的負擔過重、行政雜務纏身，已經嚴重影響教學品質以及師生關係。

蔣萬安接著提出三項改革，首先導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。市府要把時間還給老師，減去這一個小時的授課，是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營。

蔣萬安表示，導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。（圖/資料照）

其次，蔣萬安指出，全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金。市府要讓行政歸行政，教學歸教學。要大幅降低老師的兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

蔣萬安最後強調，全面增加教師心理諮商時數與次數。市府認為老師的心理健康是學生幸福的基礎。在高壓的教學環境中，市政府必須成為老師的依靠。未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃。免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。透過提供完善的支持體系，要讓台北的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

