蔣萬安將帶隊赴中參加雙城論壇 梁文傑：看來沒什麼問題

台北市副市長林奕華昨(25)日表示，雙城論壇將於12月下旬舉辦，陸委會副主委梁文傑今(11/26)日受訪時表示，上次陸委會已經核准台北市的申請案，但是後來他們撤案了，所以現在可能還要再申請一次，但我們看來沒有什麼問題。他補充說，蔣萬安市長要帶隊去上海，我們都是站在協助的角度。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算（114年度）」及「114年度中央政府總預算追加預算」決議，梁文傑在會前接受媒體聯訪。

有媒體詢問，北市府上次提及申請案「壓線時間才給許可證」，這次是否會提早?梁文傑表示，要問台北市政府，希望他們早點給。他說，陸委會上次已經核准台北市的申請案，後來北市府撤案。所以現在可能還要再申請一次，陸委會看來沒有什麼問題。蔣萬安市長要帶隊去上海，政府都是站在協助的角度。

對於上次臨時喊停，卡在雙方欲簽署涉及河岸治理及職業技能培訓的合作備忘錄，媒體詢問爭議是否已經解決?梁文傑回應，陸委會已經把中央政府意見給台北市政府，台北市政府會去和上海方面做協商，如果沒有什麼變化的話，基本上就沒問題。

媒體詢問川習通話，傳出中方有提及台灣，對此梁文傑表示，這個事現在變成雙方各有說法，真相到底是什麼也還不是很清楚，還在釐清中。但是可以看得到兩邊對事情的說明是天差地遠，非常不一致。

