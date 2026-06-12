蔣萬安對決沈伯洋 會連任嗎？最新街訪年輕綠粉吐真言

根據最新的TVBS民調顯示，國民黨籍台北市長蔣萬安58%大勝民進黨立委沈伯洋的30%，雙方差距28個百分點。《高級酸新聞台》針對「蔣萬安vs沈伯洋，你選誰？」進行隨機街訪，有一位婦人表示，「蔣萬安，對他的印象比較好。一位民進黨的年輕支持者表示，他選沈伯洋，但當被問到「你認為最後蔣萬安連任？」坦言「我覺得還是蔣萬安6︰4開」。

《高級酸新聞台》12日公布最新街訪影片，針對「蔣萬安vs沈伯洋，你會選誰？」進行隨機街訪。有一位婦人表示，「蔣萬安，對他的印象比較好，我覺得他形象好，看起來很正式。我完全不認識沈伯洋」。一位先生說，「蔣萬安吧，另外一個我也都不太清楚 」。

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還有一位先生表示，「蔣萬安應該也不錯啊，因為我有看過蔣萬安，我覺得他人也不錯」。李珮瑄問到，「你認為最後蔣萬安有機會連任嗎？」該位先生表示，「我覺得他機會比較大，台北市國民黨比較多，應該是黨派的問題吧」。

一位年輕人表示，「沈伯洋吧，因為我是忠實的民進黨支持者」。李珮瑄問到，「那身為民進黨支持者，你覺得沈伯洋有符合民進黨過往的形象嗎？」該位年輕人表示，「過去可能有啦，但是以他最近的表現而言的話，我覺得還ok啊，因為他過去很多都是講一些例如說滲透之類的東西嘛，當然有些內容我覺得可能稍嫌誇張吧，但是他最近這方面，已經收斂很多了」。李珮瑄續問，「你認為最後蔣萬安連任？」該位年輕人表示，「我覺得還是蔣萬安6︰4開，台北市的基本盤，沈伯洋可以搶到多少的中間搖擺選民 ，我覺得現在講都還太早」。

還有一位女性民眾表示，「沈伯洋，他比較有腦袋，講話比較具體」。

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