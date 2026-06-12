蔣萬安對監院表態 莊瑞雄：鄭麗文、盧秀燕不在就蠢蠢欲動

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台北市長蔣萬安今（12日）表態，要求藍白黨團否決29位監委提名人選、凍結監察院運作，並取得共識後修憲廢除監察院。民進黨立委王世堅今（12日）被問到此事，愣了幾秒後表示，蔣萬安可能最近市政太忙，可能比較累；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則酸蔣萬安，鄭麗文、盧秀燕不在，「他就蠢蠢欲動」。

至於民進黨對廢監察院的態度？莊瑞雄說，「我們絕對歡迎」，各個政黨都可透過朝野協商，共同做出一個提案，把監察院現有機關的職掌如何轉移到哪些機關做成配套，只要朝野有共識，用修憲的方式，民主進步黨表達歡迎。

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王世堅今天在立院受訪指出，蔣萬安可能最近市政太忙，加上跟沈伯洋在競爭市長，可能比較累，蔣萬安應該沒有仔細把這29人名單端詳過，雖然不敢說多好，但相當程度可以獲得藍綠白共識才對。

王世堅舉例，監察院長被提名人陳永興先前也非常挺民眾黨的柯文哲，才有白色力量進軍政治、奪下首都市長，這份名單及留任委員，都表現不錯。蔣萬安是不應該先仔細端詳、好好評估再決定。

被問到這是總統級題目，好像都跟台北市政無關？王世堅表示，「對啊！你問我，我也真的不懂」。要批評非常容易，但如果仔細審視，會認為這份名單有道理在，也都是一時之選。

莊瑞雄受訪則指出，蔣萬安的動作讓人覺得奇怪，國民黨主席鄭麗文出訪，黨內最大諸侯盧秀燕也出國，「他就蠢蠢欲動」。總統提名監察委員，這是總統在憲政上的義務，蔣萬安跳出來就比較怪，「當然這樣也抬高了他的身分，好像覺得是準總統候選人的一個地位。」

莊瑞雄說，目前朝野間對於廢除監察院，看法上是有共識，可是廢掉還是要走修憲程序。捨掉正常程序不做，然後在立法院用政治攻防當成政治鬥爭，不是人民之福。

他認為，如果真的要以廢除為目標，可以在國會討論，最後用公投方式，否則根本不是廢監察院，只是在「癱瘓」監察院該做的工作，讓其更舒服，以前監院對一些公務機關還有點威嚇性，現在把預算全部凍結或刪除，公務機關少了這隻大老虎，反而更舒服了。

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