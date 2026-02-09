蔣萬安對《世紀血案》爭議發聲了！嘆林宅血案是台灣的痛：不該製造二次傷害

台北市長蔣萬安今（9日）針對《世紀血案》爭議發聲，他強調，各方都應該尊重家屬的感受，不應該製造二次傷害。（資料照／鄒保祥攝）

電影《世紀血案》取材自1980年震驚一時的「林宅血案」，未經受害者家屬林義雄同意就拍攝，引發一連串爭議。台北市長蔣萬安今（9日）也對此發聲，他強調，各方都應該尊重家屬的感受，不應該製造二次傷害。

針對《世紀血案》引發一連串爭議，101董事長賈永婕近日發文表示，自己過去對林宅血案的細節了解有限，直到近期事件再度被討論，才主動查閱大量資料，「我想知道真相，林宅血案的真相。」

賈永婕而後再發文表示，她講的當權者，就是當權者，當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對；現在的當權者請讓真相離我們越來越近。

蔣萬安今對此表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。



