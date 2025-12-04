蔣萬安就職滿三週年 智慧消防台北隊成績名列前茅

台北市長蔣萬安就職滿3年，期間消防台北隊在救災、救護及導入科技與各項評比、獎項均獲得優秀成績，北市消防局仍持續朝「安全之都」與「未來之都」目標邁進。

台北市長蔣萬安就職3年消防局屢獲佳績。（圖／翻攝畫面）

北市消防局指出，持續推動健康職場實施全面關懷同仁身心健康的新健檢制度，將每年的健檢納入心理壓力評估項目，並與聯醫簽署合作備忘錄，完善消防人員健康管理、照護、預防及診治機制，透過推廣安全文化，保障消防人員職業安全衛生，進一步提升執勤安全與團隊凝聚力。

消防局表示，推動公共安全實踐部分，近年在高效能的防救災服務上屢創佳績，包含行政院「2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習綜合實作」特優及內政部「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」特優殊榮，展現首都在防減災領域的領導力，並在韌性社區及防災士培訓推廣上，獲得各項肯定。

而在強化緊急救護效能上，消防局持續透過科技導入提升救護反應速度與應變能力，於今年代表臺北市道安會報緊急醫療救護小組榮獲奪金安獎績優單位，透過推動電子救護紀錄系統整合救護車載具與生理監視設備連線，並與衛生局密切合作建置急重症整合系統APP，大幅提升對病患醫療處置即時性，提供市民「救護資訊零誤差」優質服務。

消防局從2023年119高效能勤務派遣系統獲得IDC亞太區未來企業大獎等各項榮譽，以及緊急醫療救護領域的創新措施、政策效益、國際社群影響等多方面的實踐，榮獲第6屆亞洲EMS團體之「最佳機構獎」及「抗疫戰士-個人獎」；2024年緊急救護學院藉由引領各縣市緊急救護訓練發展，榮獲EMS金梧桐團體獎肯定；更在2025年城市競爭力調查中「公共安全與消防」領域榮登六都之首。

市長蔣萬安表示，守護市民是台北隊每天肩負的使命，面對多元災害挑戰，消防局將朝著「安全之都」與「未來之都」雙重願景，持續充實人力、深化心理照護與義消協作機制，以及結合科技強化救災量能、深耕防災教育，以首都城市之姿打造一座融合智慧、韌性與人本的現代化防災城市。

