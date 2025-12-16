蔣萬安就職3週年 北市債務累計減債274億
蔣萬安市長帶領台北隊就職邁入三週年，為落實市長的「永續共榮希望首都」理念，將「永續財政」融入各項施政。北市財政局長胡曉嵐昨（十六）日表示，健全財政是推動市政建設的基礎，財政局三年來透過永續財政角度，規劃各項開源節流及創新財務措施，具體實現台北財政的永續與穩健。此外，北市債務未償餘額降至六百二十四億元，累計減債二百七十四億元，為全國地方政府之冠。
舉例來說，一一三年台北發行全國首檔永續發展債券，截至今年十一月，累計發行金額一百億元，讓北市率先與國際接軌，並於今年獲得財政部頒發地方財政業務考核「永續發展政府債券類」第一名獎項，成功結合聯合國永續發展目標（SDGs），推動政府機關擴大推廣綠色金融。
另外，北市財政局獲得一一三年天下雜誌「城市治理卓越獎-開創獎」，創新融資策略促使北市府能以更低成本，順利取得資金投入捷運等公共建設，二年節省約一‧四億元債息，卓越績效讓台北市成為其他縣市效法的典範。
胡曉嵐局長指出，財政局這三年辦理市有地盤點、閒置空間活化利用、開發及促參案招商引資，績效卓越，累計民間投資金額近六百億元，促參履約案件超過六十件，連續獲得財政部「招商卓越獎」肯定，今年更獲得財政部促參業務考核優等。
