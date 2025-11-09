蔣萬安市長送「榮藥」墨寶予臺北藥師公會 榮耀藥師使命守護全民健康
【記者張嘉誠／綜合報導】
臺北市藥師公會11月9日中午舉辦「榮藥」千人的盛大活動，蔣萬安市長親臨現場，並親贈筆墨二大字：「榮藥」，以此二字贈予公會，表達對藥師們的高度敬意與感謝。滿滿的敬意與祝福，在千人的盛會中，不僅是一場高度融合藥師專業與健康生活共融的盛會，更將藥師與跨領域的公益精神完美凝聚。
活動現場貴賓如雲：衛生局黃建華局長、社會局姚淑文局長與藥師公會全聯會黃金舜榮譽理事長、紛紛親臨現場，共同見證市長特別提筆，將敬意化為筆墨，將滿滿祝福在千人中蔓延。蔣萬安市長題下「榮藥」二字，不僅是對藥師的一份肯定，更是一種致敬。「榮藥」此二字蘊含深厚的特別意義，「榮」代表榮耀、光輝，是社會對藥師專業的肯定與尊重；「藥」象徵治癒、守護，代表藥師以專業與仁心，療癒人間疾苦。
千人共同見證蔣萬安市長將墨寶贈予臺北市藥師公會，由理事長尹岱智代表受贈，此一饒具意義的重要時刻，體現多年來藥師公會的重要使命：榮耀藥師，守護全民健康，公會將不負使命，更加積極努力前行。台北市市長蔣萬安表示祝福，過去這十年公會與市府共同持續推動家庭藥師計畫，落實市民居家用藥和回收廢棄藥物計畫，均頗有成效。蔣萬安市長更感謝在座每一位藥師，「榮藥」屬於在座辛苦專業的藥師們。
這次「榮藥」千人盛大活動，中華民國腦性麻痺協會辦理的臺北市三玉啟能中心特別頒發感謝狀給公會，而公會頒發感謝狀予三個單位，表達對長期支持的高度謝意：社團法人中華亞健康協會、台灣自我照顧產業協會以及衛格爾醫藥有限公司，表徵這些單位長期支持公會積極推動自我健康照護和落實全民健康永續，意義非凡。
社團法人中華亞健康協會吳天誠執行長熱情地表示，亞協全人健康照護與臺北市藥師公會攜手合作，共同為全人健康、社會的公益永續持續努力，尹岱智理事長率先同業，領導600位藥師，運用永續AI科技，從照顧社區居民的健康到協助全民做好自我健康管理，更成就社區健康公益。
臺北市藥師公會尹岱智理事長在熱烈的氛圍中娓娓道來，未來將持續引領臺北市藥師公會，積極協助藥師成為民眾最信賴的藥事及健康夥伴，引領智慧藥事，實踐社會健康永續，更是公會積極努力前行的方向。藥師除了提供民眾藥事服務及用藥安全之外，更積極參與多元服務、公共衛生及健康促進，其次讓社區藥局成為社區健康站，展望未來，將帶領更多藥師參與更多社會公益的活動。
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 9 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 11 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 10 小時前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」
屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 11 小時前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/慟！花蓮象鼻隧道爆噩耗「女遭浪捲無生命跡象」
位於舊蘇花公路上的象鼻隧道，景色超美但卻暗藏危機，從2021年起至今已經至少發生2起死亡、受困意外，今（9日）有位女遊客垂降至隧道旁海邊，結果被浪捲走，救上來時已無生命跡象，慘事再添一樁。中天新聞網 ・ 4 小時前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 1 天前
黃明志涉案恐挨鞭刑！第3鞭皮開肉綻「行刑畫面曝光」
娛樂中心／楊佩怡報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後主動投案，目前遭警方留置調查。根據當地法規，若罪名成立，恐依當地法律面臨「鞭刑」等重罰。事實上，星馬地區的「鞭刑制度」相當嚴峻，不少網友看完鞭刑畫面後，忍不住心頭一顫。民視 ・ 6 小時前
禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快
社會中心／吳玟誼 吳培嘉 台北報導真的是禍從天降！昨天晚上，有民眾在台北市大安區買晚餐，突然聽到「砰」的好大一聲，趕緊拔腿狂奔，回頭一看，滿地都是掉落的磁磚，瞬間人生跑馬燈都出來了，直呼自己跑得快，否則頭破血流。北市建管處初步調查，掉落磁磚的大樓，屋齡四十幾年，疑似年久未修，如有掉落情形，將依法開罰6萬到30萬，並限期改善。地面上大大小小磁磚散落一地，店家的遮雨棚上方也有碎石塊，到底怎麼回事，8號晚間，這裡大樓的磁磚，突然從天而降，讓等餐點的民眾快嚇死，直呼腎上腺素爆發、拔腿狂奔，瞬間人生跑馬燈都出來了，還好沒被波及，不然可能頭破血流。禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快。（圖／民視新聞）下方通通都是做生意的店家，回想起來，依舊心有餘悸，這棟住商混合大樓就位在台北大安區安東街，屋齡大約四十幾年，疑似年久失修，高樓層處的女兒牆磁磚、水泥瞬間剝落。事實上，類似的情況已經不是第一次發生，轉個彎，來到這棟樓後方。禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快。（圖／民視新聞）只見後方人行道上，拉起了好幾公尺長的封鎖線、擺放三角錐，貼上警語，一旁還有用布袋把磁磚蒐集起來，原來這裡過去就發生過磁磚掉落，有人甚至見怪不怪。對此，北市建管處回應，經過通報，本處會派員現場勘查，如有掉落情形，將依建築法91條裁罰6萬至30萬，並限期改善。這裡的店家、住戶們都希望管委會、相關單位趕緊處理，否則誰能住的安心。原文出處：禍從天降! 民眾險遭"掉落磁磚"砸破頭 嚇壞喊:幸好跑得快 更多民視新聞報導深夜沙灘驚魂！宜蘭壯圍傳男子呼救「疑落海」 海巡連夜出動無人機全面搜救討錢不成怒揮刀！信義區63歲男刺傷同居女友遭警逮捕美國前AV女星涉「斬首男友」 嫁禍與她亂倫的死者兒子民視影音 ・ 7 小時前
軍公教年終獎金 明年2/6發放
行政院人事總處已於10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
機庫內看展覽，黑貓中隊帶你翱翔天際～桃園航空城博物館園區–05警戒區
在找桃園景點嗎?小資爸推薦桃園航空城博物館，前身是空軍桃園基地的[05警戒區]。園區保存了珍貴的機庫與警戒室等軍事歷史建築，並展出退役的 TF-104G 星式戰鬥機，讓民眾能近距離感受空軍的榮耀。這個博物館也適合親子同遊。除了能欣賞超帥氣的戰鬥機，館方還有免費的飛行員服裝租借服務，讓小朋友能化身「小小飛行員」，在機庫內外帥氣拍照。親子就醬玩 ・ 17 小時前
佛堂當提款機！神鬼女出納「靠109張支票」2年吞4545萬 花到只剩79萬
把佛堂當提款機！高雄市一名王姓女子，在正德佛堂擔任出納人員，短短2年，竟然透過填寫空白支票並盜用印章方式，侵佔高達4545萬元公款。創辦人發現帳目不符，全案曝光，王女已經將錢花到只剩79萬元，案經高雄地院審理後，依偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並追徵4千多萬元犯罪所得。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「車牌被註銷」掛假牌上路 19歲高中生遭警AI巡邏揪出 面臨重罰
19歲沈姓高中生因機車改裝被告發後未補驗，車牌遭註銷，為繼續騎車竟上網訂製假車牌，結果再度被警方攔查！根據最新法規，使用偽造車牌上路最高可罰7萬2千元，十年內二度犯案將直接沒收車輛，同時還可能面臨偽造文書罪，最高可處5年徒刑。警方強調，任何違規改裝或使用偽造文件的行為，最終都將付出沉重代價！TVBS新聞網 ・ 1 天前