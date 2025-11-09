蔣萬安市長送「榮藥」墨寶予臺北藥師公會 榮耀藥師使命守護全民健康

【記者張嘉誠／綜合報導】

臺北市藥師公會11月9日中午舉辦「榮藥」千人的盛大活動，蔣萬安市長親臨現場，並親贈筆墨二大字：「榮藥」，以此二字贈予公會，表達對藥師們的高度敬意與感謝。滿滿的敬意與祝福，在千人的盛會中，不僅是一場高度融合藥師專業與健康生活共融的盛會，更將藥師與跨領域的公益精神完美凝聚。

圖▲臺北市蔣萬安市長(右二)、衛生局黃建華局長(左一)與社會局姚淑文局長(左二)親臨現場表示祝賀。

活動現場貴賓如雲：衛生局黃建華局長、社會局姚淑文局長與藥師公會全聯會黃金舜榮譽理事長、紛紛親臨現場，共同見證市長特別提筆，將敬意化為筆墨，將滿滿祝福在千人中蔓延。蔣萬安市長題下「榮藥」二字，不僅是對藥師的一份肯定，更是一種致敬。「榮藥」此二字蘊含深厚的特別意義，「榮」代表榮耀、光輝，是社會對藥師專業的肯定與尊重；「藥」象徵治癒、守護，代表藥師以專業與仁心，療癒人間疾苦。

廣告 廣告

千人共同見證蔣萬安市長將墨寶贈予臺北市藥師公會，由理事長尹岱智代表受贈，此一饒具意義的重要時刻，體現多年來藥師公會的重要使命：榮耀藥師，守護全民健康，公會將不負使命，更加積極努力前行。台北市市長蔣萬安表示祝福，過去這十年公會與市府共同持續推動家庭藥師計畫，落實市民居家用藥和回收廢棄藥物計畫，均頗有成效。蔣萬安市長更感謝在座每一位藥師，「榮藥」屬於在座辛苦專業的藥師們。

這次「榮藥」千人盛大活動，中華民國腦性麻痺協會辦理的臺北市三玉啟能中心特別頒發感謝狀給公會，而公會頒發感謝狀予三個單位，表達對長期支持的高度謝意：社團法人中華亞健康協會、台灣自我照顧產業協會以及衛格爾醫藥有限公司，表徵這些單位長期支持公會積極推動自我健康照護和落實全民健康永續，意義非凡。

圖▲臺北市藥師公會尹岱智理事長(左三)頒贈感謝狀予社團法人中華亞健康協會吳天誠執行長(右5)，表徵攜手為健康永續而努力，亞健康協會專業團隊共同合影。

社團法人中華亞健康協會吳天誠執行長熱情地表示，亞協全人健康照護與臺北市藥師公會攜手合作，共同為全人健康、社會的公益永續持續努力，尹岱智理事長率先同業，領導600位藥師，運用永續AI科技，從照顧社區居民的健康到協助全民做好自我健康管理，更成就社區健康公益。

臺北市藥師公會尹岱智理事長在熱烈的氛圍中娓娓道來，未來將持續引領臺北市藥師公會，積極協助藥師成為民眾最信賴的藥事及健康夥伴，引領智慧藥事，實踐社會健康永續，更是公會積極努力前行的方向。藥師除了提供民眾藥事服務及用藥安全之外，更積極參與多元服務、公共衛生及健康促進，其次讓社區藥局成為社區健康站，展望未來，將帶領更多藥師參與更多社會公益的活動。