蔣萬安帶隊！雙城論壇27、28日上海舉行 藍議員轟政治壓力讓交流被迫限縮

有媒體報導，台北上海雙城論壇將在27、28兩日於上海舉行，台北市長蔣萬安將親自前往。將參與此次交流同行的國民黨台北市議員曾獻瑩今（10）日表示，今年雙城論壇已由市府敲定於27日與28日舉行，本次論壇僅能安排在週末兩天一夜，充分反映出在政治壓力與輿論敏感度下，雙城交流的時程被迫大幅限縮。曾獻瑩直言，這樣的安排不僅凸顯交流的艱難現實，也可能影響參訪品質與交流成果，只能在週末兩天一夜的交流安排是政治干擾的結果。

蔣萬安27日將率市府團隊前往上海參加雙城論壇。（圖／北市府提供）

曾獻瑩表示，雙城論壇近年時程屢受政治氛圍影響，近5年已有3次落在12月，今年更是壓線排在年底，並被迫壓縮至週六、週日舉辦，形成相當不尋常的時間配置。況且，週末並非一般公務單位運作時間，許多機關可能正逢休假或無法呈現日常工作樣貌，意味著能參訪的項目勢必大受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。

曾獻瑩表示，參訪日期若安排在上班日，正值議會開議期間，市長跟局處首長無法到議會開會，容易被攻擊質疑看重上海過於台北市政，若是安排在週末六日，則又因為絕大多數機關六日不上班，造成交流參訪效果大打折扣，但又要努力讓象徵兩岸交流的雙城論壇不能中斷，進退兩難及政治干擾多重顧慮下，最後只能協調出這樣的時間，相當可惜。

曾獻瑩強調，透過雙城論壇深化城市層級的務實交流，有助促進共同進步並降低區域緊張。但若年年因政治壓力造成時程被限縮、行程被壓縮，也不利於建立穩定的合作架構。他認為未來應以制度化、常態化的方式推動分論壇，使城市能在更適切的時間、以更充分的方式進行交流，持續透過和平交流為兩地市民創造更好的生活環境。

