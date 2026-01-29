蔣萬安幫民眾黨站台？白營小雞表態歡迎

隨著年底九合一選舉逐漸接近，現任台北市長蔣萬安是否願意為民眾黨議員參選人輔選引發關注。民眾黨北市議員參選人吳怡萱今（29）日表示，非常歡迎蔣萬安幫忙站台，並計劃在適當時機邀請蔣參與親子活動或親子講座。

台北市長蔣萬安。（圖／資料照）

吳怡萱指出，外界對中正萬華選區的印象多停留在老人與弱勢問題，但實際上也有許多中間世代家庭。她強調自己身為中間世代的母親，非常關注相關議題，而蔣萬安同樣是三明治世代，更是三寶爸，雙方在親子議題上有共同關注點。她說會張開雙手歡迎蔣萬安幫站台，蔣萬安當然也希望爭取民眾黨的支持，但若藍營議員有不同看法也會尊重，不會勉強。

廣告 廣告

針對日前北市民眾黨4位議員在總預算審查時出現不同立場，吳怡萱強調這與民進黨的橡皮圖章不同。她說民眾黨的立場是合作而非一面倒支持，必須理性監督，以民眾黨主體性為優先。若市長提出好的政見，會站在協助的角度讓他做得更好，而不是單純護航。

民眾黨台北市議員參選人吳怡萱。（圖／資料照）

此外，針對民眾黨前主席柯文哲曾就蔣萬安的免費營養午餐政策批評是騙選票，事後引起討論。吳怡萱透露柯文哲說過不用幫他辯護，從脈絡來看柯也是在乎政策背後的配套、財源與營養午餐品質。她個人則認為「當然不是騙票，是爭取選票」，畢竟對中產、弱勢群體的支持來說都是不無小補，但作為參選民代，她看重的是政策背後的配套措施。

延伸閱讀

連任最強勁對手是鄭麗君？蔣萬安：現在專注在市政

藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了

賈永婕被點名代表綠營選台北市長！作家：絕對是奇兵