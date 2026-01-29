蔣萬安幫白營小雞站台？ 吳怡萱：歡迎輔選

民眾黨北市議員參選人吳怡萱表示，非常歡迎蔣萬安幫站台。（本報資料照片）

年底九合一選舉將近，其中白營尚未推出北市長候選人，台北市長蔣萬安是否願意替白營小雞輔選備受關注。民眾黨北市議員參選人吳怡萱表示，非常歡迎蔣萬安幫站台，也提及日前民眾黨前主席柯文哲針對免費營養午餐政策說是騙選票，事後引起討論，她透露柯說過不用幫他辯護，從脈絡來看柯也是在乎政策背後配套，她個人則認為「當然不是騙票，是爭取選票。」

吳怡萱今接受廣播節目專訪時表示，外界看到中正萬華可能大多都是老人弱勢問題居多，但也有許多中間世代家庭，自己身為中間世代的媽媽，就非常關注相關議題，而蔣萬安也是三明治世代，更是三寶爸，她說在適當的時機會邀請蔣參與她舉辦的親子活動或親子講座，張開雙手歡迎蔣萬安幫站台，

吳怡萱說，蔣萬安當然也希望爭取民眾黨的支持，但若藍營議員有不同的看法也會尊重，也不會勉強。

另外，日前北市民眾黨4位議員在總預算有不同立場，她強調與民進黨的橡皮圖章不同，民眾黨的立場是合作不是一面倒支持，是要理性監督，以民眾黨主體性優先，若市長提出好的政見，會站在協助的角度讓他做得更好，而不是單純的護航。

此外，柯文哲曾針對蔣萬安的免費營養午餐政策說是騙選票，吳怡萱表示她支持政策，這「當然不是騙票，是爭取選票。」畢竟對於中產、弱勢群體的支持來說都是不無小補，但作為參選民代的她，看重的是政策背後的配套，柯也說不用辯護沒關係，從脈絡來看他也是在乎財源、營養午餐品質。

