蔣萬安年度書單大公開！談台北魅力在於飲食
[NOWnews今日新聞] 2026台北國際書展開幕典禮昨（3）日在台北世貿一館開幕，台北市長蔣萬安今日也出席《藏身臺北-文化小旅行》新書發表。和文化局長蔡詩萍的台上互動中，蔣萬安特別提到，台北是一座現代和傳統交織且不斷衝突的城市，這就是台北的魅力，未來若連任成功他也會繼續努力。
蔣萬安今中午台北書展，同時頒發獎金及獎座給第一屆《寫臺北》年度書獎的首獎得主舒國治先生及有鹿文化。蔣萬安致詞表示，台北的美往往藏在「一棵大樹、一個古蹟或巷弄小店」中，例如萬華街角的咖啡廳，這些地方更值得市民放慢腳步去感受，他很喜歡的一本書《歷史的教訓》（The Lessons of History）裡頭就有寫到:「文明的進步不只是創造多少財富，而在於留下了多少記憶」，強調文明進步在於留下多少記憶。因此，市府團隊也透過跨局處合作，找出了台北市100處兼具歷史脈絡與現代設計的文化點。
被問到台北市是個怎麼樣的文化城市？未來如果連任成功，還有4年希望打造台北成怎樣適合輕旅行的城市？蔣萬安說，台北就是多元、包容，現代和傳統交織且不斷衝突的城市，現在的樣子就很美了。保有過去的味道，再持續往前走，加上很多現代、科技的元素，這就是台北的魅力。
蔣萬安認為，不僅是市民朋友，國外的觀光客來到台北，第一站可能就都是透過飲食來感受台北，待個幾天就會深入了解台北的歷史，讓人非常感動。他會繼續努力，最重要的是讓年度書獎持續辦下去。
另外，蔣萬安今也公布了他的年度選書：
1. 《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》。作者：水瓶子等。
2. 《樹可能記得（枝葉繁茂版）》。作者：Ballboss；繪者Ballboss。
3. 《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》。作者：野島剛；譯者：鄭天恩。
4.《失控的焦慮世代》。作者：強納森‧海德特 Jonathan Haidt。
5. 《怎麼辦，怎麼辦呢？》。作者：幾米。
6.《無盡之愛：站在總統身後的那對夫婦，與他們親歷的60年代白宮風雲》。作者：桃莉絲．基恩斯．古德溫 Doris Kearns Goodwin。
7. 《2050科技與商業藍圖—未來學家凱文・凱利預言10000天後的世界》。作者：凱文．凱利（Kevin Kelly）、吳晨。
8.《 從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》。作者：史欽泰、陳添枝、吳淑敏。
9.《10歲開始學AI》。作者：羅絲．霍爾、瑞秋．佛斯。
10.《臺灣影形力──六個尋找電影的跨域影像藝術》。作者：孫松榮。
11.《這裡不簡單1-3套書：1.不簡單的棒球場2.不簡單的國際機場3.不簡單的歌劇院》。企劃：小木馬編輯部；文：黃健琪、王致凱，吳子平、張家榮。
12.《基礎建設全圖解：秒懂STEM！160張精緻彩圖、50組關鍵詞，掌握超厲害人造設施的運作原理》。作者：格雷迪．希爾豪斯（Grady Hillhouse）。
13. 《新加坡大戰略—小國的政治、經濟和戰略之道》。作者：洪清源。
14.《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》。作者：溫若喬。
15. 《十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）》。作者：張靚蓓。
16.《共同知識》。作者：史迪芬．平克(Steven Pinker)。
17.《繼承經濟》。作者：伊麗莎．菲爾比(Eliza Filby)。
18.《地圖即政治？》。作者：威廉．藍金(William Rankin)。
19. 《皮諾丘木偶奇遇記》。作者：卡洛．科洛迪 Carlo Collodi。
20. 《到得了的地方：臺北西城的故事和感動》。作者：李鼎。
21.《生成式AI教室：看圖就懂，超實用操作指南》。作者：鈴木秀樹。
22.《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》。作者：史帝芬．維特（Stephen Witt）。
23.《我與城市（吉本芭娜娜的半自傳）》。作者：吉本芭娜娜。
24.《怪城少女》。作者：劉思坊。
25.《我們怎麼失去的新聞江山？：一個老記者的心靈戰場》。作者：林照真。
26.《台北早餐大王：咀嚼一座城市的生活百態》。作者：真芳早餐編輯部。
27.《繁花》。作者：金宇澄。
