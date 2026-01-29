蔣萬安年輕人支持度大勝王世堅 楊智伃：誰都救不了民進黨

2026年九合一選舉備受關注，目前民進黨台北市長人選遲未出爐，在今（29）日，《TVBS》公布最新台北市長民調，結果顯示，被外界點名可能代表民進黨參選市長的立委王世堅、行政院副院長鄭麗君，支持度都大幅落後現任台北市長蔣萬安。對此，國民黨前發言人楊智伃指出，蔣萬安的年輕人支持度大幅領先王世堅，這證明誰都救不了民進黨，因為年輕人真正覺得好笑的不是王世堅，而是這段時間做了一大堆蠢事的賴清德政府。

楊智伃今天在臉書發文表示，民進黨誰都救不了台北市的真正原因，就是賴清德的傲慢與愚蠢，讓民進黨在台北市連滾帶爬。她指出，根據《TVBS》公布的最新台北市長民調，若民進黨推派王世堅參選台北市長對決蔣萬安，兩人的支持度為：蔣60%、王27%，其中最值得注意的，是20至29歲年輕族群，有54%明確表態支持蔣，相較去年12月，大幅增加 23 個百分點，年輕世代對蔣的支持度，已明顯高於王。

楊智伃認為，民進黨原本以為倉促推出王世堅很有哏、可以救盤，結果證明，誰都救不了民進黨，因為年輕人真正覺得好笑的不是王世堅，而是這段時間做了一大堆蠢事的賴清德政府。她直言，賴政府的蠢事包括：大罷免大失敗、叫長輩爬屋頂、實質廢死、不副署財劃法、違憲召開憲法法庭、公然宣稱「民主不是多數決」等，真正讓民進黨在台北市一路連滾帶爬的，不是候選人不夠有梗，而是賴清德的傲慢與愚蠢，早已讓年輕世代徹底看破手腳。

「反觀蔣萬安，穩健、務實、有魄力、具前瞻性的市政作為，才是真正關鍵」，楊智伃點出，不管是班班有鮮奶、圓環交通改革、輝達的成功落地，還是幫助家長減輕負擔的營養午餐免費、強力推動無菸城市，這些實實在在的施政成果，才是蔣能在民調中游刃有餘、並且持續獲得年輕人支持的真正原因。

