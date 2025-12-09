蔣萬安年輕人支持度輸王世堅！沈政男曝可能原因：很奇怪

最新民調顯示，2026年台北市長選戰，台北市長蔣萬安贏過所有綠營潛在對手，但他在年輕族群的支持度卻輸給綠委王世堅，引發討論。經常評論時事的精神科醫師沈政男認為，這可能是因為蔣萬安無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

根據TVBS公布的台北市長民調顯示，蔣萬安大幅領先王世堅、吳怡農等綠營可能候選人，但在20到29歲族群，蔣萬安卻輸給王世堅。沈政男今天指出，蔣萬安在去年的民調裡，在20-29歲族群就已經輸給王世堅了，「為什麼對手是王世堅？因為人家看來看去，民進黨就沒有其他人了」，並非最近這波「哭什麼！沒出息！」的網路效應。

沈政男表示，2022年台北市長選戰期間，蔣萬安在當時的民調裡，與陳時中、黃珊珊兩位對手比較起來，在20-29歲的支持度也是最低的，而當時此一族群最支持的是黃珊珊。對比這次TVBS的民調也可發現，民眾黨支持者對蔣萬安與王世堅的支持是各半，而民眾黨支持者以年輕人居多，符合他在20-29歲族群支持度低的狀況。另外，從2022年的民調也能發現，蔣萬安支持者與中老年為主，黃珊珊以年輕人為主，而陳時中在老中青的支持度差不多，「此一支持群的分布狀況，應該就等於台北市的政黨版圖在各年齡族群的分布。」

王世堅。（圖／中天新聞）

沈政男說，觀察台中市長盧秀燕與桃園市長張善政2022年的民調可以發現，盧張兩人在20-29歲族群的支持度領先對手；或者看現今高雄與台南的2026選舉民調，數據顯示柯志恩在20-29歲族群輸給對手，謝龍介雖然整體支持度輸了10幾個百分點，但在20-29歲卻是打平。由此可知，黨籍只是一部分因素，確實年輕人普遍不喜歡國民黨，但候選人本身的特質可以蓋過黨籍因素，奇怪的是，照理說以蔣萬安的政治魅力，應該可以吸引年輕族群，結果卻是不如其他國民黨縣市長與候選人，「這句話不好聽，卻是事實：蔣萬安無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡！」

沈政男推測，年輕人把國民黨的罪過，尤其是民進黨長年宣傳的那一套，也就是二二八、白色恐怖、戒嚴、大中國主義等，都算在蔣萬安身上了。其他族群也是宣傳目標，但年輕人接受更快，因為容易受到社群媒體與流行文化，比如影視與音樂作品影響。但事實上國民黨已經下台又下台，而蔣萬安距離蔣中正，也是一代一代又一代了，根本不關他的事，「或許，這就是一種政治上的原罪吧。」

沈政男認為，蔣萬安的連任民調這麼高，代表他已經通過了擔任首都市長這樣的行政與領導能力考驗，下一步就是選總統了。如果2028年是盧秀燕勝選，那麼蔣萬安就要等到2036年；而如果賴清德連任，那麼2032年就是蔣萬安選總統的年份。若蔣萬安要選總統，年輕族群是一大關鍵，他要找出年輕人不支持他的原因，才能往總統之路邁進。

沈政男。（圖／中天新聞）

本次調查是TVBS民意調查中心於 114 年 11 月 27 日至 12 月 4 日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查，共接觸 1,256 位 20 歲以上台北市民，其中，拒訪為 250 位，拒訪率為 19.9%，最後成功訪問有效樣本 1,006 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項目進行統計權處理。調查經費來源為 TVBS。

