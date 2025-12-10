蔣萬安年輕族群民調輸王世堅！醫曝原因：背百歲老人

政治中心／楊佩怡報導



民進黨選對會尚未徵召拍板2026年台北市長人選，現在包含壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、不分區綠委沈伯洋等人都被點名，而綠委王世堅也成為外界矚目潛在的人選之一。先前《TVBS民調中心》公布的最新民調中，王世堅在20至29歲年輕族群支持率大贏蔣萬安17℅。對此，精神科醫師沈政男就分析直言：「蔣萬安本身就是年輕人了，問題是他背著一個一百多歲的老人」。





蔣萬安民調比不過王世堅？「年輕族群慘輸17%」醫曝原因：他背百歲老人

蔣萬安（上圖）在20至29歲年輕族群中，民調輸給王世堅。（圖／民新聞資料照）

精神科醫師沈政男在臉書以「台北年輕人為何不支持蔣萬安？」為題發文表示，最新《TVBS》民調中心數據顯示，台北市長蔣萬安在 2026 年選舉中，對比王世堅、吳怡農等綠營潛在候選人，以 20 至 30 個百分點的優勢大幅領先。然而，在 20 至 29 歲年輕族群中，蔣萬安的支持度竟落後王世堅達 17 個百分點。

沈政男分析上述原因，他認為蔣萬安在去（2024）年的《TVBS》民調中，於 20至29 歲族群就已輸給王世堅。這表明王世堅的相對優勢是長期趨勢，而非近期「哭什麼！沒出息！」等網路效應所致。此外，沈政男指出，蔣萬安的支持者主要以中老年人為主，而年輕族群的支持與民眾黨支持者的分布高度吻合。在這次的民調中也發現，民眾黨支持者對蔣萬安與王世堅的支持度近乎各半，加劇了蔣萬安在年輕族群支持度偏低的狀況。

沈政男指出，蔣萬安早在2024年20至29歲年輕族群民調，就輸給王世堅。（圖／民新聞資料照）

蔣萬安為什麼不受台北市年輕人歡迎？難道是因為黨籍的關係？沈政男分析表示，年輕族群普遍對國民黨存在厭惡感是一個因素；但檢視其他國民黨政治人物，如盧秀燕和張善政在 2022 年的民調中，在 20至29 歲族群仍能領先對手，這顯示候選人本身的特質可以蓋過黨籍因素，「照理說以蔣萬安的政治魅力，應該可以吸引年輕族群，結果卻是不如其他國民黨縣市長與候選人」。

最後，針對「蔣萬安選得上總統嗎？」，沈政男認為年輕族群是一大關鍵，「所以說這一次的TVBS民調，蔣萬安必須正確解讀，也就是要找看看到底年輕人為什麼不支持他，才能往總統之路邁進」。也有人說，蔣萬安要多跟年輕人同樂，沈政男直言「這不是重點啦，蔣萬安本身就是年輕人了，問題是他背著一個一百多歲的老人」。





