蔣萬安引李國鼎金句：「維持原本紀錄就會被超越」 宣示臺北AI布局不停歇

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臺北市長蔣萬安今（10）日出席「2026國鼎智慧城市論壇」並致詞，強調面對AI浪潮席捲全球，臺灣必須加速布局、深化跨域合作，才能在國際競爭中持續保持領先，並宣示北市府將以AI為基石，為臺灣未來50年發展奠定堅實基礎。

蔣萬安回顧李國鼎、孫運璿等前輩以遠見與勇氣奠定臺灣科技根基，並引述李國鼎名言：「每一個國家年年都在賽跑，如果不更加努力、只是維持原本的紀錄，就會很快被其他國家超越。」他強調，接棒的這一代人必須共同承擔下一階段的責任與挑戰。

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在城市AI治理方面，蔣萬安指出，臺北市已將AI列為城市發展DNA，率先訂定《臺北市政府人工智慧作業指引》，並編列5年10億元競爭型預算，鼓勵各局處推動AI創新應用。他以1999市民熱線為例，導入AI後每通電話處理時間縮短約九成，今年智慧城市展亦展示急重症救護系統及地底自來水管網智慧監測等多項落地成果。

招商方面，蔣萬安宣布臺北市已與輝達正式完成簽約，確定落腳北士科，預計創造逾1萬個就業機會，建設及營運階段將投入至少新臺幣400億元。市府並要求輝達在臺設立子公司，資本額不得低於10億元，最終輝達增資至33億元，期望藉產業群聚效應吸引供應鏈及國內外AI人才匯聚。

蔣萬安表示，上述成果僅是起點，未來將持續與學界、企業界密切合作，推動臺北成為AI產業發展的重要核心，讓智慧城市建設為市民帶來更美好的生活。 （圖片皆由台北市政府提供）

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