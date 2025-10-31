蔣萬安快看！被問輝達總部設址爭議 黃仁勳親回了
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間表示，他希望輝達台灣總部能設在台北。
黃仁勳受訪時被問及對於輝達（NVIDIA）台灣總部落腳處的看法。他指出：「我想他們還在處理這件事…我們在那裡有很多員工，而我們的辦公空間不夠，所以我們選了一個很漂亮的地點…。」
他提及：「我想當地政府和地主之間還在討論，我不太清楚最新進展，但我確實知道，台北所有人都非常希望輝達能留在台北。」
黃仁勳還說：「但如果我們在台北找不到合適的地方，我就得把它設在別處。所以，我希望能把它設在台北。」
（中央社）
