蔣萬安快閃返台！被問雙城論壇是否順利 他笑回2字

台北市長蔣萬安今早從台北搭機前往上海，參加雙城論壇主論壇活動。蔣萬安參加完主論壇活動後，搭機返台，面對在場記者詢問此行是否順利，他微笑回應謝謝後離開機場。

蔣萬安返台。（圖/台北市府提供）

蔣萬安於今（28日）一早從松山機場搭機出訪，他在受訪時表示，雙城論壇就是聚焦市政議題，也都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准，並且樂觀其成。

對於雙城論壇此行是否順利，蔣萬安僅笑回謝謝。（圖/台北市府提供）

蔣萬安致詞時以「4個比」、「上海小說《繁花》」、「五四運動」等為例，呼應雙城論壇「科技改變生活」主軸。最後他也向兩岸關係喊話，強調「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。「雙城好，兩岸好」。蔣萬安最後誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

蔣萬安參加完主論壇後，立即返回台北，在機場面對在場記者詢問此行是否順利，蔣萬安笑著回應謝謝後，就快速離開機場。

