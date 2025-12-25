蔣萬安恐因雙城論壇受傷？吳子嘉：對選票擴張不是好事

政治中心／劉宇鈞報導

吳子嘉說，中國大陸的紅線正往前移動，可能會影響到台灣安全，但不會有決定性的結果。（圖／翻攝自董事長開講YouTube頻道）

台北、上海雙城論壇於本月27、28日召開，台北市長蔣萬安將會親自前往參加。媒體人吳子嘉分析，參加雙城論壇對於蔣萬安的選票擴張，並不是好事，但如果蔣未來要選總統，雙城論壇則會成為蔣的重要經驗。

吳子嘉24日晚間開直播談論時政，有網友提問，「雙城論壇會對蔣萬安有傷嗎？」，他回應，蔣萬安去參加雙城論壇，對於蔣的選票擴張層面上，並不是很好的事情，但對於蔣的政治高度而言，因為蔣未來有可能選總統，那時必須展現出與中國大陸交涉的能力，而雙城論壇則會成為蔣重要的經驗。

吳子嘉提到，他長期觀察雙城論壇及兩岸互動，有看到一個比較不好的現象，因為在中美關係變化的情況下，他覺得中國大陸對台灣的態度、用字遣詞，都非常的不客氣，過往其實是有很多彈性的用字，但現在不說了，也不希望台灣方面說。

吳子嘉直言，在現在這樣的情況之下，有關兩岸的會議他不會去參加，他近20年來有參加過幾場重大會議，最近也有跟大陸學者做視訊會議、節目，「我認為感覺很不好」，所以他相信蔣萬安的感覺也不會好，因為中國大陸的紅線正往前移動，可能會影響到台灣安全，但不會有決定性的結果。他強調，所以不是「有傷」，而是「不愉快」。

針對雙城論壇，台北市政府23日表示，因19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安認為首要之務是守護市民安全與城市秩序，為兼顧雙城論壇與安定民心而縮短出訪行程，蔣將於28日當日返回台北，而市府主團仍依原訂行程，由副市長林奕華率團於12月27日出發。

