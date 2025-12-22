蔣萬安想讓余男入祀忠烈祠 劉世芳讚提議好：要跟桃園市政府商量

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

北捷隨機攻擊案震驚社會，其中一名余姓死者挺身而出制止嫌犯張文，因此遭對方持刀刺殺。台北市長蔣萬安宣布會給予家屬600萬撫恤金，並協助向中央申請頒予褒揚狀，也希望讓余男入祀忠烈祠。對此，內政部長劉世芳透露目前沒收到申請，由於余先生為桃園市民，可能要跟桃園市政府商量，也認為蔣萬安的提議非常好。

劉世芳表示，在發生張文事件後，她和警政署在周末邀集6都和16縣市警察首長，針對從耶誕、元旦到農曆年節的所有大型活動，不管是交通場站、傳統市集，或者是跨年晚會等，大約有137場左右，目前動員警力高達1萬7千多人，希望提高見警率，遏止模仿犯，也呼籲不管是公私協力，若有碰到這方面問題，請盡速跟警察報案。

針對事發後「小橘書」掀起討論，劉世芳表示，小橘書現在發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成，「若各位能把小橘書看清楚，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都非常清楚在裡面，請大家花一點時間，把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況時，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大的一個功能」。

對於事件是否與境外勢力有關？劉世芳回應，到目前為止，他們認為跟所謂國外或境外較沒相關。唯一有相關的，大概就是網路上出現「模仿犯」，刑事警察局從19日開始至21日中午左右，已累積20則相關訊息，如果在台灣找得到人，不管是台北、新北、台中、高雄，大概都已陸續移送地檢署偵辦，不管是恐嚇還是威脅，對公眾都是非常大的焦慮與不安，各地也配合刑事局做相關偵辦，而且不會停止，會繼續偵辦下去。

媒體問到未來面對類似情況，是否能在全國發送細胞簡訊？劉世芳表示，這個需要研議，以地方政府來講，發送細胞簡訊現在只有「疏散撤離」，這是由行政院災防辦來做訊息的相關公告，當中定義要非常清楚，如地震、颱風或下雨時有相關科學性證據，就要發送細胞簡訊，那涵蓋範圍也要非常清楚，內政部會與行政院和相關機構一起研議，按照這樣的方式來申請。

至於蔣萬安提議申請讓余男入祀忠烈祠，內政部是否收到申請？劉世芳說目前沒有，就了解，余先生為桃園市民，若按照上次處理「鏟子超人」的申請程序，可能要跟桃園市政府一起商量，內政部也覺得蔣萬安的提議非常好。

