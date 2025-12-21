蔣萬安感謝英勇台大醫父女檔 顏瑞昇：救人是天職，僅小小幫忙

蔣萬安感謝英勇救人的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔。台北市政府提供



台北市長蔣萬安今（21日）受北捷攻擊案傷者之託赴台大醫院感謝見義勇為的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔。曾任台大醫院急診部主任的顏瑞昇受訪說，救人是醫師的天職，任何急診醫師都會站出來，儘力處理，沒想過太多危險，他和女兒只是盡醫師小小的專業、在現場做小小幫忙。

顏瑞昇說，北市緊急醫療網等相關處置得宜，現場有警察維安、熱心民眾協助，他和女兒因剛好在附近吃飯，很快在街上協助傷患處理，救人是醫師的天職，本應該協助處理、幫忙。他表示，期盼逝者安息、傷者早日出院，對台灣社會要有信心，儘快走出傷痕。

顏瑞昇還員現場狀況說，當時北市消防局在現場立了救護站，他向指揮官報告，自己是台大醫院急診專科醫師，可以協助評估陸續送來個案，女兒是台大內科醫師，兩人很快投入、協助醫療站的工作。

顏表示，醫師救人是天職，任何人都會去幫忙，那天剛好約兒子、女兒在附近吃飯，當時心想「約好的吃飯沒關係」。他認為這是小小的專業、小小的幫忙，蔣萬安會找他感謝，很意外。

蔣萬安赴台大醫院感謝顏瑞昇、顏均蓉2名醫師，並與傷者黃小姐連線，過程未公開。隨後蔣萬安陪同顏瑞昇出面受訪。蔣說，他是受傷者黃小姐的請託，因顏瑞昇、顏均蓉醫師自願在場協助傷者檢傷分類，令她非常感動。

