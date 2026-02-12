蔣萬安慰問大南客運 駕駛長加薪8000元盼留才

台北市長蔣萬安市長12日前往大南客運北投站致贈慰問金，他表示，市府持續與業者合作留才，如幫駕駛長加薪8000元、導入ADAS先進駕駛輔助系統等。（張珈瑄攝）

春節連假將至，台北市長蔣萬安市長12日上午前往大南客運北投站致贈慰問金 。蔣萬安表示，在各行各業面臨缺工的挑戰下，市府持續與業者合作留才，如幫駕駛長加薪8000元、導入ADAS先進駕駛輔助系統等；大南客運也推動綠色運輸轉型，預計民國115年電動公車比例可提升至約40％，並藉由行控中心，整合公車動態、GPS警報等即時監控系統，隨時掌握公車營運與安全狀況，朝119年市區公車全面電動化目標邁進。

大南客運北投站目前共計有112位駕駛長、108輛公車，當中有48輛電動公車，場站也配置24個充電樁。（張珈瑄攝）

大南客運分為北投、關渡、內湖、土城站，其中北投站面積2088坪，目前共計有112位駕駛長、108輛公車，當中有48輛電動公車，場站也配置24個充電樁；為達到民國119年市區公車全面電動化，依燃油車屆齡年份逐漸汰換成電動公車，北投站承德幹線有48輛，關渡站288路線21輛，關渡站223、302路線，則會在今年9月陸續汰換到25輛。

大南客運經理雷祥華指出，行控中心配有公車動態資訊監控、即時行車監控、GPS報警監控、環場安全監控、智能充電監控、太陽儲能監控，能隨時掌握出車駕駛及電動車的狀況，如有突發事件，可即時會報場站，同時電動車車廠華德公司也有全面監控系統，2方共同監控。

蔣萬安表示，公車服務從每日最早一班到最晚一班全年不中斷，春節期間更有許多駕駛長堅守崗位，維持城市交通運作，市民對公共運輸服務的品質有相當高的期待和要求，第一線駕駛長承受相當壓力，但市府每周彙整1999來電時，經常收到對駕駛長貼心服務的肯定和讚許，包括主動協助推娃娃車的媽媽上下車、耐心陪同行動不便的身障朋友、協助走失長輩聯繫警方等，看似日常、細微卻溫暖的舉動，都讓民眾感受深刻。

蔣萬安指出，大南汽車在營運管理與工作環境上也做出改善的創新作為，如行控中心結合太陽能發電、儲能與供電系統，可即時掌握營運資訊，提升管理效能，希望能慢慢複製到各站點，成為其他客運業者的表率；另也推動綠色運輸，去年新增21輛電動公車，預計115年電動公車比例將提升至約40％；針對駕駛長工作壓力大、流動率偏高的情形，大南汽車也持續優化用餐與休息空間，提供外縣市駕駛住宿，日前也已幫駕駛長加薪8000元，持續與業者研議留才與照顧措施。

蔣萬安說，市府也全面推動公車導入ADAS先進駕駛輔助系統，並加裝防夾裝置，盼透過科技降低視線死角與碰撞風險，協助駕駛長減輕壓力、專注安全駕駛；此外，也檢視修正公車進站環境，參考國外經驗適度拉長進站區長度，讓駕駛長切入、切出更安全，保有充足反應時間，公共運輸在市區道路內，相較其他車種絕對是享有優先路權。

雷祥華提及，電動公車都在夜間充電，不過夜間也會有人在監控，通常會起火的都是公車的鋰電池，鋰電池性質不穩定，過熱就容易起火，而充電樁本身並不會，只要一有異狀就會斷電，監控系統如發出警訊，就會立即做處置因應；行進中的電動公車如起火，駕駛長也會依照判斷做乘客撤離或等待救援等作業，公車行經路線的轄區消防，也會配有電動公車的構造圖，避免火勢延燒。

雷祥華也說，公車駕駛長常見不理性的投訴，尤其近年外送產業發達，常會騎車亂鑽空隙，駕駛長就必須急煞，但也常讓長輩因此摔傷，所以公車的優先路權對於駕駛長來說，是多一份的保障。

