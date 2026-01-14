（圖／本報系資料照）

台北市長蔣萬安接受《中國時報》專訪時，明確表達：「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」這樣的表述明顯高出歷代國民黨領導人「九二共識」朦朧的說詞。

「我是中國人」、「九二共識」已被民進黨汙名化，「我是台灣人，我就是中華民國國民」更接地氣與民氣。泛藍陣營的領導人在總統大選時只說出遵守「中華民國憲法」這種更模糊的概念，這種概念不但無法說服中間選民，更無法感動人民。

蔣萬安市長從「班班有鮮奶」到營養午餐免費，雖然這是一個非常不起眼的「小確幸」，可是比起執政黨的「年年搞對立」、凡事遵守財政紀律來說，這實在有「天淵之別」。對比這次營養午餐免費，民進黨南二都市長也立馬反應跟進，台南市不是在第一時間，還隔了兩天「不甘不願」及「情非得已」加入免費行列。

民進黨「抗中保台」就是一個話術，蔣萬安的「我是台灣人，我就是中華民國國民」，雖沒有超越他祖父蔣經國的「我是台灣人，也是中國人」的表述，但已超越六都市長的高度。蔣萬安從曾祖父輩以來都堅決反共，要在他身上貼上「舔共」、「親共」的標籤實屬不易。

蔣萬安市長做過6年立委，在首都市長第一任有為有守，與議員質詢時也堅持立場，回答議題鏗鏘有力，市府沒有小圈圈，也不像郝市長的醬缸，更沒有柯文哲市長的差人緣。在國民黨主席選舉前，外界咸認為藍營唯一的太陽共主是盧秀燕，經過了半年後其他太陽也慢慢升出，反而成了藍營的「美麗與哀愁」。

蔣萬安2026年要不要連任變成了一個大問題，若連任當選後要不要選2028？國民黨總統黨內初選就有變數，若不選，可能要等到2036，這對政壇是牽一髮動全身的事件。（作者為金融分析師）