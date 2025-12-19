蔣萬安成立1219維安應變小組 捷運站每日配70名警力 101跨年戒備恐升高

台北車站19日晚上5點半左右、地下捷運M8出口、捷運中山站發生嫌犯先丟煙霧彈，再隨機殺人的恐怖攻擊行為，台北市長蔣萬安19日晚上宣布加強全市維安戒備及巡檢機制。（圖片來源／翻攝自網路）

捷運台北車站和捷運中山站發生逃兵隨機殺人事件，台北市長蔣萬安19日晚間探視傷者、慰問死者家屬，「臺北市今天發生一起不特定襲擊事件，我感到非常痛心，並嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。」

他受訪時說，台北市車站、商圈以及大型活動等人潮聚集處將全面提高見警率，捷運車站每天動員70警力，也向中央警政署請派85名維安警力。

捷運中山站發生殺人事件，台北市加強全市維安戒備

台北市19日下午5時許，發生恐怖攻擊案，27歲通緝犯張文在台北捷運內扔擲多顆煙霧彈，並持刀重傷阻止的57歲的民眾，隨後逃往捷運中山站再度犯案，他先是在馬路上扔擲煙霧彈，接著持長刀沿路砍殺路人，一路衝進誠品南西商場，隨後疑似畏罪墜樓，整起攻擊案，一共造成13位民眾受傷。

嫌犯從誠品南西店頂樓墜落，於晚間7點42分確認死亡，全案目前包含嫌犯張文在內，已有4人搶救不治。

蔣萬安今晚探視傷者後回到台北車站開會，會後受訪說，即刻起成立1219台北市緊急維安小組，跨局處彙整資訊，在醫療救援部分即刻給予救助。

成立1219專案小組，提高捷運站、人潮聚集處見警率

「我已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制，提高臺北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率。捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。」蔣萬安說。

他還要求警察局深入調查嫌犯畏罪跳樓一事，務必要釐清案情。醫療救援部分，市府即刻給予全面的救助。他表示，親自前往臺大、馬偕、新光醫院了解狀況、慰問家屬。針對傷亡民眾，已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助。

離101跨年活動不到半個月，市府神經緊繃

蔣萬安不忘提到案發時立即出手制止嫌犯的民眾，卻不幸受到攻擊、不治身亡。「他的家屬告訴我，他平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，我感到非常心痛、不捨與感動；另外，在中山站外有兩位傷者倒地，一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間，我想向這些熱心的民眾致上最高的敬意，感謝你們願意挺身而出。」

然而離101大樓跨年活動不到半個月發生此事，將使得台北市政府神經緊繃，市長蔣萬安已表示要提高各大型活動的見警率，對運站、商圈、人潮聚集處的加強維安戒備，勢必持續到跨年夜，因為屆時人潮是19日案發現場的好幾倍，單單恐慌引起的推擠就非常危險，市政府必定有所規劃。

