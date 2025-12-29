蔣萬安才在雙城喊和平…中國今起圍台軍演 沈伯洋：別幻想！這就是現實

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安昨（28）日才到上海參加雙城論壇，還說希望將來談到台海時，「想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。然而，中國解放軍東部戰區隨即宣布今（29）日起實施聯合圍台軍演。對此，民進黨立委沈伯洋直指，「這就是現實」，在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」，政治人物別幻想用「姿態」換取和平，軟弱，只會讓中國的進攻CP值更高。

為期兩天的雙城論壇剛結束，蔣萬安28日才在雙城論壇中說，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好，「雙城好，兩岸好！」他呼籲，希望在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這是他一直努力的目標。

蔣萬安、上海市長龔正昨天在雙城論壇致詞（組合圖／翻攝畫面）

然而，解放軍東部軍區今宣布，今起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，更聲稱，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

東部戰區嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。東部軍區也將在30日進行實彈射擊。

對此，沈伯洋在社群平台直言，蔣萬安在雙城論壇一講完，中國解放軍轉頭就是軍演，「這就是現實」。沈伯洋指出，在中國的劇本裡，只有「進攻」，沒有「善意」。

沈伯洋說，政治人物別幻想用「姿態」換取和平，軟弱，只會讓中國的進攻CP值更高；妥協，只是在幫中國降低侵略的成本。

「中國的侵略意圖從未改變」，沈伯洋強調，唯一能控制的，是讓中國「打不打得起」，國防每增加一分，民防準備增加一分，敵人的進攻成本就墊高一寸，和平不是求來的，是讓對方付不起代價換來的。

