蔣萬安才宣布北市營養午餐免費 張啓楷提政見：當選嘉義市長也將推動

台北市長蔣萬安昨（6）日宣布，台北市國中小營養午餐全面免費，已宣布參選嘉義市長的現任立法委員張啓楷今天提出2項重大大福利承諾，若當選嘉義市長，將推動國中小營養午餐全面免費及65歲長者健保費全額補助，讓嘉義市民真正感受到政府的照顧與溫暖。

張啓楷表示，今年成功替嘉義市爭取到66億元中央補助款，張啓楷強調，這些財源就是要用在真正照顧市民的政策上，而不是被動等計畫或零碎支出消耗掉。張啓楷說，孩子是嘉義的未來，長輩是嘉義的根，營養午餐免費可以減輕家長負擔，也確保每個孩子都能吃得營養、健康成長；健保費全額補助，則是讓長者在需要醫療照顧時，不必擔心經濟壓力，可以安心過每一天。

張啓楷說，65歲以上長者健保費由政府全額補助，之前柯文哲擔任台北市長期間就已實施，最近在嘉義也收到許多鄉親的建議及陳情，因此張啓楷期望透過此方式，真正照顧長者健康，減低65歲以上長者經濟負擔。

除了前述兩大福利政策外，張啓楷也談到，青年世代不僅需要工作，更需要安居的環境。張啓楷表示，未來將善用中央補助與合理財政規劃，推動更多社會住宅與青年住宅方案，讓年輕人在嘉義市能安心成家、努力打拚，形成「友善孩童、照顧長者、支持青年」的良性循環。



