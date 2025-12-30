蔣萬安才表態「盼台海和平」中共秒對台軍演！苦苓酸：討打？

政治中心／周希雯報導

台北市長蔣萬安28日赴中國上海參加「雙城論壇」，談及兩岸議題時公開表態，希望「將來談起台灣海峽，不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」；沒想到前腳才離開，中國官方29日就宣布展開圍台軍演。面對中共對待台灣的行徑，作家苦苓狠酸：「所以蔣萬安一日上海是為了『討打』？」

據悉，蔣萬安上週日（28日）一日快閃到中國，就是為了參加雙城論壇，當時致詞時還表示，「我始終相信，接觸比牴觸好、對話比對抗好、了解比誤解好、互動比衝突好！雙城好，兩岸好！」最後還呼籲，盼望「在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這是我的期待，也是我一直努力的目標」。

廣告 廣告

蔣萬安遭酸：一日上海是為討打？才喊「盼台海和平」中共秒宣布圍台軍演…

蔣萬安在致詞中釋出善意，表示盼望台海和平。（圖／台北市政府提供）

然而蔣萬安前腳才離開，中國解放軍東部戰區轉頭宣布，29日開始組織各方兵力展開「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。同時今（30日）在台灣本島周遭海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」

蔣萬安遭酸：一日上海是為討打？才喊「盼台海和平」中共秒宣布圍台軍演…

解放軍宣布展開對台軍演。（圖／翻攝「東部戰區」微博）

蔣萬安遭酸：一日上海是為討打？才喊「盼台海和平」中共秒宣布圍台軍演…

解放軍宣布展開對台軍演。（圖／翻攝「東部戰區」微博）

面對中共這種行徑，作家苦苓也不禁批評，「客人一走，就派流氓去包圍他家耀武揚威」，更點名蔣萬安開酸「所以蔣萬安一日上海是為了『討打』？」貼文引發台人共鳴，不少人都搖頭表示，「充分驗證了和中共交流、對話後會收到什麼樣的效果」、「舔共舔完馬上被打臉」、「你來跪，我就打」、「說是客人我可不認為！雙城論壇論幾年了？有論出什麼結果來嗎？啥用都沒有，人家只是把蔣當小丑，演戲給小粉紅看」、「中國軍演恐嚇台灣，結果你蔣萬安叫台灣總統克制」。





原文出處：蔣萬安遭酸：一日上海是為討打？才喊「盼台海和平」中共秒宣布圍台軍演…

更多民視新聞報導

鄭麗文認了期待赴中見習近平！公開時間點：看人家要不要請我去

日餐廳昔擊退小粉紅：莫惹台灣！上海遊客悄朝聖：國內無法嗆中共

中國公司成立！館長放話「不講政治、髒話」：太low了台灣才玩

