蔣萬安才送錫盤子喊和平「中國就軍演」 簡舒培酸：北京早就看清他不敢

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安昨（28）日才在雙城論壇贈上海市長龔正「錫盤子」，還喊話，希望將來談到台海時，「想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。沒想到，中國解放軍東部戰區隨即宣布，今（29）日起實施圍台軍演。對此，民進黨台北市議員簡舒培大酸，直接打臉蔣萬安，北京早就看得清楚，蔣萬安不敢講重話、不敢講真話、不敢講中國，更不敢維護台灣最基本的尊嚴與安全。

簡舒培在社群平台大酸，雙城論壇剛結束，中共就軍演，這是蔣萬安雙城論壇的MOU，還是直接打臉？她提及，今年4月她在議會質詢蔣萬安一個最基本、也最直接的問題，「全世界哪一個國家要消滅中華民國？」這本來不需要思考、答案清清楚楚，但蔣萬安就是不敢講出「中國」。

廣告 廣告

「四月不敢講、十二月不敢講，到現在依然不敢講。這不是口誤、不是疏忽、不是禮貌，這是立場」，簡舒培指出，昨天蔣萬安在上海雙城論壇高喊交流和平，說「海峽不要再是波濤與呼嘯」，結果呢？人剛回台，中共今天直接宣布台海軍演。

「完全沒把蔣萬安的『和平呼籲』當一回事，甚至可以說——這就是對蔣萬安的直接打臉」，簡舒培表示，因為北京早就看得清楚，蔣萬安不敢講重話、不敢講真話、不敢講中國，更不敢維護台灣最基本的尊嚴與安全。

「所以中共怎麼做？軟土深掘」，簡舒培指出，越不敢說，中國就越敢做；越強調「降低惡意」，中國就越展示「硬實力」，交流沒有換來尊重，只換來蔣萬安的卑躬屈膝。

簡舒培表示，真正該問的是，如果一位市長連台灣面對的威脅來源都不敢說出口，還有什麼能力守住台北、守住台灣的尊嚴。她強調，降低惡意，必須雙方行動，不是單方面自我感動，中共持續對台施壓、文攻武嚇、外交封鎖，完全沒有因為任何一次城市交流而消失、減緩、或停下。

「結果交流換來什麼？」，簡舒培痛批，沒有安全改善、沒有軍演停止、沒有尊重增加，只換到台北市長不敢講重話、降低批判力道，讓北京能在需要的時候，把台灣的城市首長端上台面當佈景。

簡舒培表示，交流不是問題，合作也可以，但最起碼，要講清楚底線、敢說出拒絕，否則所謂的「和平」只剩下三個字，「靠幻想」。

更多三立新聞網報導

中共發動「正義使命」圍台軍演！吳思瑤酸「邪惡任務」：藍白是最大幫兇

民進黨：持續阻擋國防預算後，鄭麗文已換到「鄭習會」門票？

中國軍演如照妖鏡？律師喊舔共內鬼現形：雙殺蔣萬安、鄭麗文

解放軍環台軍演 學者曝關鍵：問題不在蔣萬安，而在習近平不在乎國民黨

