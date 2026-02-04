蔣萬安打臉鄭麗文「我們是中國人」？ 國民黨：「中國」就是中華民國

國民黨文傳會主委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文接受經濟學人專訪期間，主張「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」台北市長蔣萬安今（4日）對此回應，「我都強調，我是台灣人，中華民國國民。」國民黨文傳會主委吳宗憲則表示，蔣萬安和鄭麗文的論述毫無矛盾，所謂的「中國」在中國國民黨一直以來的論述就是「中華民國」。

對於兩岸論述與身分認同議題。鄭麗文在專訪表示，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立，「我認為它不應該被高度的政治化」，台灣與中國的關係不應被簡化為對立選項，台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。

鄭麗文更主張，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「事實上對我們來講，它絕大部分的含義是文化的，是歷史的，是血緣的，它只有極少極少的比例是在講現代國家的認同。」，若回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，那我們其實根據憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」

對於蔣萬安公開強調，「我都強調，我是台灣人，中華民國國民，謝謝。」 媒體詢問，是否認為蔣萬安的說法在打臉鄭麗文。吳宗憲回應：「不會啊，我也說我是宜蘭人啊！這有什麼問題啊？」

吳宗憲表示，從1912年中華民國成立到現在，我們對外的論述永遠就是「中國人」、「中國」，這個論述沒有問題，所謂的「中國」在中國國民黨一直以來的論述就是「中華民國」。如果是中華民國裡面的高雄人、台北人或台灣人或哪裡人，這都沒有矛盾。

吳宗憲表示，國家現在要重視的是低薪、高房價、兩岸風險、通膨、對美關稅等問題，而不是總像執政黨，很喜歡在一些文字上做論述，像台北101要叫成台灣101，這就會讓國家地位提升嗎？讓對美關稅談的更順嗎？會讓低薪高房價的問題解決嗎？顯然都不會。

吳宗憲表示，這個論述毫無意義，不要專注在這些名詞上，這只是執政黨開啟的戰場，要拉所有非執政黨的政黨到裡面來蹂躪，但這個東西對國家沒有任何幫助，這個題目只是政治意識形態的攻擊。

