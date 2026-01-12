蔣萬安：參考東京等國外作法打造無菸城市 擬設吸菸區分流
台北市長蔣萬安今天表示，針對無菸城市，看到東京做得非常成功，北市府會盡可能參考國外城市的作法，以「原則禁止、例外開放」的思維，設置吸菸區或吸菸室，其他區域則希望打造無菸環境，讓吸菸者與非吸菸者分流。
蔣萬安接受媒體專訪時表示，將參考日本東京設置吸菸區，在年底前推動「台北無菸城市」。
蔣萬安今天出席士林區115年「市長與里長有約」座談會，媒體詢問，是否要向東京取經打造無菸城市？蔣萬安回應，關於無菸城市，確實看到東京做得非常成功，過去他們也劃設吸菸區，但同樣會有吸菸者跑到巷弄吸菸、產生二手菸或遺留菸蒂的問題。
蔣萬安進一步表示，北市府會參考國外城市的作法，希望能改變思維，也就是原則禁止、例外開放，設置吸菸區或吸菸室，其他區域希望打造全市無菸的環境，讓吸菸者與非吸菸者分流，創造更友善的公共環境。
其他人也在看
蔣萬安將推「台北無菸城市」 參考國外設置吸菸區、吸菸室
台北市長蔣萬安再度宣布新政策，推動「台北無菸城市」計畫。蔣萬安今(12)日表示，將參考日本東京模式，「原則禁止、例外開放」設置吸菸區或吸菸室，其他區域則希望能夠打造全市無菸的環境，讓吸菸者與非吸菸者分...華視 ・ 53 分鐘前 ・ 1
揭校園營養師人力短缺！吳欣岱：蔣萬安「免費午餐」恐淪洗腎風險、剩食浪費
台北市長蔣萬安日前宣布「營養午餐全面免費」政策，引發各縣市被迫跟進，由台灣基進、時力等小黨組成的「台灣前進陣線」今日召開記者會批判此舉為「最廉價的政策買票」。台灣基進港湖議員參選人吳欣岱示警，北市目前中小學校園營養師人力僅36人，在把關制度漏洞百出的現況下，急著灑幣補貼，只會讓孩子吞下品質低劣的加工自由時報 ・ 45 分鐘前 ・ 2
我已剪短我的髮！喊新造型非作秀 林岱樺曝與「櫻木花道」有關
即時中心／顏一軒、陳治甬報導民進黨高雄市長初選即將於今（12）日晚間執行民調，市長參選人林岱樺昨（11）日下午在大鳳山車掃前以全新造型亮麗現身，面對外界關注為何要把頭髮剪短，林岱樺說明，她期盼自己像漫畫《灌籃高手》主角櫻木花道一樣歸零再拚，為高雄拚到底！民視 ・ 50 分鐘前 ・ 2
陸稀土管制出重手！傳已通知日企停簽新約、現有合同或被終止
隨著中日外交關係陷入僵局，大陸對日本的經濟制裁再度升級。多名相關知情人士透露，大陸國有企業已正式通知部分日本企業，不再簽訂新的稀土銷售合同。據稱，大陸甚至不排除終止目前尚在履行中的現有合同。這是首次確認到日本企業的稀土交易被拒。中天新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 發表留言
反滲透法修法審議 梁文傑點名「他」凸顯必要性
立法院內政委員會今（1/12）日審理《反滲透法》相關修正草案，民進黨各個立委提案版本將刑度提高、納入更多可能受滲透的行為。梁文傑也指出，若沒有《反滲透法》，前陸委會副主委張顯耀去（2025）年就不會因與國台辦協調2024年總統擬參選人郭台銘的參選計畫而起訴。太報 ・ 1 小時前 ・ 2
總統彈劾案14、15日公聽會 侯友宜：執政黨要傾聽人民聲音
針對行政院不副署《財政收支劃分法》修正案，立法院國民黨團及民眾黨團去年底啟動彈劾總統賴清德相關程序，去年12月26日立法院會表決通過賴清德彈劾案，並訂於本月14日、15日舉行共兩場公聽會，聽取社會公正人士意見。對此新北市長侯友宜表示，執政黨也要傾聽人民的聲音，如何大家之間彼此來互相體諒跟包容，才是最重要的。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
黃國昌急訪美談國防？民進黨團諷「雙標」：棄總預算審查、擋軍購條例
民眾黨主席黃國昌昨（11）日晚間啟程訪問美國華府拜會政府部門談國防與關稅議題，對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（12）日表示，如果黃國昌真的認為國防特別條例的審查非常重要，歡迎黃國昌返國後能夠告訴全國的民眾，如何努力趕快讓這個條例付諸審查。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 3
國台辦列檢察官「台獨幫凶」 台北律師公會：無權干預台灣司法主權與運作
中國大陸國台辦將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，台北律師公會今天（12日）表示，中國大陸國台辦稱將嚴懲、終身追責台灣特定檢察官，此舉不具任何法律正當性，對台灣司法實務運作也不生任何效力，國台辦本就無權干預台灣司法主權與運作，籲各界齊心捍衛司法的獨立與尊嚴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 42 分鐘前 ・ 3
內門「野森動物學校」1/17試營運 獸醫師公會、社福團體肯定
高雄內門觀光新地標「野森動物學校」將於1月17日試營運，打造動物近距離互動與自然友善的場域，1月份假日名額已全數售罄，平日尚可預約；園區先邀請社福團體及高雄市獸醫師公會入園參訪，對於兼顧動物福祉與互動教育的設計，專家予以肯定。高雄市觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」由市府投資興建，委由民間專業團隊自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
烏龍麵「成本高於售價」賣1年 老闆自嘲果然「大烏龍」
一名早午餐老闆近日意外發現，店內供顧客加點的烏龍麵，售價訂在15元，但實際進貨價格卻要16元，等於每賣一份就少賺一元，長時間下來持續虧損，讓他忍不住苦笑，完全是創業過程中的「大烏龍」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
李同榮指台灣落後30年！土方之亂房市崩潰？他提政策白皮書三建議給政府
全台營建業正遭遇前所未有的「土方之亂」，不僅造成工地停擺，更可能引發產業系統性崩潰。房市趨勢專家李同榮針對近期都更、危老及科技園區開發因土方清運制度失靈導致成本爆漲的亂象，正式提出「土方治理國土資源化短中長期計劃」白皮書。專家觀點指出，政府過去對土方黑市放任，如今強制取締卻缺乏配套，已導致合法土資場供需嚴重失衡，若不從國土資源化角度長計議，營建工程將陷入生存危機。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
林昀儒4強苦戰勝張本智和 WTT杜哈冠軍賽爭冠
（中央社記者黎建忠台北11日電）台灣桌球好手「國民金孫」林昀儒今天在WTT杜哈冠軍賽男單4強歷經7局大戰，以12比10、11比6、6比11、6比11、6比11、11比8、11比5艱辛擊敗日本好手張本智和，順利闖進決賽。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
協力擎天拍宜蘭隊形象照 林國漳：展現眾人協力 團結打贏選戰決心
民進黨宜蘭縣2026年五合一選舉團隊，今天在縣政中心協力擎天廣場拍攝聯合拜年廣告，縣長參選人林國漳說，大家一起向縣民拜年，展現所有參選人團結一致，要打贏年底選戰的決心，選在「協力擎天」也有特別意義，體現對宜蘭土地深厚情感與文化歷史的傳承。宜蘭縣政中心協力擎天廣場是配合開蘭200週年在1996年設置，自由時報 ・ 34 分鐘前 ・ 3
WTT》等待798天再度稱霸冠軍賽 林昀儒：完全沒想到、非常開心
2026年WTT（World Table Tennis，世界職業桌球大聯盟）杜哈冠軍賽今天凌晨落幕，世界第13臺灣一哥林昀儒於決賽以11比7、11比9、11比9、13比11，橫掃世界第18韓國前一哥張禹珍，對戰4勝3敗重居上風，更重要的是繼2023年法蘭克福後、等待798天再次於冠軍賽奪冠。TSNA ・ 10 小時前 ・ 2
只能撐到6月！藍白擬先審TPASS等預算 民進黨團批：總預算不是自助餐
今(115)年度中央政府總預算案仍在立法院卡關，波及定期票TPASS相關預算，台北市政府預估若以剩餘款和自編預算支應，最多撐到5、6月。因引起民怨，傳出國民黨團擬挑出TPASS、治水預算、生育補助、學...華視 ・ 1 小時前 ・ 2
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
零下37度！芬蘭北部急凍 航班被迫取消數千遊客滯留機場
芬蘭北部基蒂萊（Kittilä）機場當地時間11日因極度寒冷天氣，導致數千名遊客滯留當地。據悉當時氣溫驟降至攝氏零下37度，使得飛機除冰作業及其他機場運作面臨嚴峻挑戰，所有航班被迫取消。中天新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
王世堅再點名、卓榮泰2026戰蔣萬安？黃暐瀚曝三理由：不太可能
佈局2026年縣市長選舉，民進黨台北市長至今未確定人選，民進黨立委王世堅11日再度點名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長徐國勇、立委吳思瑤、莊瑞雄及前立委高嘉瑜等6人。資深媒體人黃暐瀚今（12）天說，卓榮泰選台北市長？他覺得不太可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
北市士林酒駕車禍！ 小貨車失控衝撞波及路邊10車
台北市 / 綜合報導 台北市士林區昨(11)日下午發生酒駕車禍！一名小貨車駕駛供稱自己邊開車變吃便當，沒想到車愈開愈偏，就這樣撞上路邊停放的9輛轎車以及1輛大型重機，其中前台北市議員李慶元的愛車也慘遭波及！經過警方酒測，肇事駕駛才承認自己先前有喝酒，以為酒退了才上路，沒想到闖下大禍。監視器拍下，一輛小貨車開在路上，越開越偏，下一秒更直接往路邊停放的車輛直直撞，這一撞就波及9輛轎車以及1輛重機。銀色轎車首當其衝，車頭全毀就連旁邊號誌牌，都被連根拔起。肇事的小貨車，也側翻都在地上，車斗上貨物全都散落一地，事發就在11號下午3點多，台北市士林區至善路一段。前台北市議員李慶元：「因為每天要載兩個(小孩)，呵呵呵。」一邊搶救車內物品一邊苦笑，前台北市議員李慶元的愛車，也在車禍當中被波及。前台北市議員李慶元：「整個被撞出了一個停車格，我就在它的上一個停車格，所以我(車被撞)的力道，被撞出了大概2至3個停車格，然後再撞到前面。」車身板金，被撞出好幾個大洞，停在停車格卻無端遭撞，初步了解，小貨車內沒有毒品等違禁品，肇事的張姓駕駛供稱是在車上，邊開車邊吃便當才會肇禍，不過事發之後他坐在路邊看起來精神有些恍惚，原來他疑似酒後上路。台北市交通警察大隊士林分隊小隊長吳政豪：「駕駛張男手腳擦挫傷，未就醫，經檢測，酒測值0.13，依法移送。」根據了解，張姓駕駛在家中喝了一些藥酒，認為已經酒退才開車出門，而這已經不是他第一次酒駕，警方偵訊後依公共危險罪嫌將他移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
他手搖飲連喝2個月 被「貼心問1句」再也不去！網懂：犯大忌
不是每個人人都喜歡熱情！一家飲料店透露，一位天天報到的顧客連續2個月都點同款品項，店員某天主動問「今天也是一樣的嗎？」，對方竟然就不再來消費了。該篇貼文引發熱議，留言多達1000多則。多位網友直呼，「有些客人真的不喜被注意到」、「I人大忌！被記住真的超不舒服的。」三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言