蔣萬安：參考東京等國外作法打造無菸城市 擬設吸菸區分流

台北市長蔣萬安今天表示，針對無菸城市，看到東京做得非常成功，北市府會盡可能參考國外城市的作法，以「原則禁止、例外開放」的思維，設置吸菸區或吸菸室，其他區域則希望打造無菸環境，讓吸菸者與非吸菸者分流。

蔣萬安接受媒體專訪時表示，將參考日本東京設置吸菸區，在年底前推動「台北無菸城市」。

蔣萬安今天出席士林區115年「市長與里長有約」座談會，媒體詢問，是否要向東京取經打造無菸城市？蔣萬安回應，關於無菸城市，確實看到東京做得非常成功，過去他們也劃設吸菸區，但同樣會有吸菸者跑到巷弄吸菸、產生二手菸或遺留菸蒂的問題。

蔣萬安進一步表示，北市府會參考國外城市的作法，希望能改變思維，也就是原則禁止、例外開放，設置吸菸區或吸菸室，其他區域希望打造全市無菸的環境，讓吸菸者與非吸菸者分流，創造更友善的公共環境。