蔣萬安批封鎖小紅書 綠議員反批偷換概念

（中央社記者黃麗芸台北8日電）內政部宣布暫封鎖小紅書1年，針對台北市長蔣萬安說「反中反到自己變成共產黨」，民進黨籍台北市議員何孟樺今天批評，這是大玩偷換概念，目的是為討好對岸，好讓雙城論壇及早定案。

行政院長卓榮泰近日接受廣播節目「寶島全世界」專訪時表示，小紅書是來自中國這個高度言論不自由的地方，若放任這種不自由言論傷害台灣的言論自由，政府不能接受；蔣萬安後來受訪說，難道卓榮泰現在是要用言論不自由來對付言論不自由，反中反到自己變成共產黨，認為人民無法理解也無法接受。

何孟樺下午在臉書發文表示，自己以前說蔣市府有「中國議題花粉症」，一碰到中國就過敏。蔣萬安上述發言，證實自己的觀察確實沒錯，而且隨著中方遲遲不願敲定雙城論壇日期，蔣市府的「中國議題花粉症」還日益嚴重。

她說，這次刑事局停止解析小紅書網域，引用的法源是立法院各黨一致通過的詐欺犯罪危害防制條例，由藍白占多數的新國會通過。刑事局依法行政，用既有的法律工具保障民眾的財產安全，但蔣萬安卻認為刑事局用的方法不對，難道其政黨與友黨在立法院不盡責、不負責，修出一個不對的法規。

「問題點從來不是詐騙多寡，而是業者是否願意配合追查、下架」，何孟樺認為，如果業者不願意配合追查、下架，那麼詐騙受害人的錢財就難以追回，也就難以防止其他人被詐騙。

她表示，在台灣，所有的社群平台，包括來自中國的TikTok都設置法律代表，配合刑事局打詐，就連過往是一盤散沙的第三方支付業者，也成立公會，主動配合政府打詐工作。唯獨小紅書對台灣警方的要求，不理不睬、不讀不回，縱容不肖人士在境外平台詐欺台灣人的財產。

何孟樺認為，號稱要打造安全之都的蔣萬安，嘴上說著支持打詐，實際上卻是與幫助、助長詐騙集團的不肖業者站在一起，這叫努力偵查和想要追回受害人財產，以阻止更多人受詐的員警們有多麼寒心。

此外，境外平台仗著自己是中國公司，就不願意遵守台灣的法律，不正是藐視中華民國主權的行為。

何孟樺提到，蔣萬安不久前才說「應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩」，但他現在與一個藐視台灣主權的中國公司站在一起，又怎麼對得起保衛台灣的前輩。

是否結束停止解析，重點在於小紅書的經營者是否願意配合台灣打詐，是否遵守台灣法律。何孟樺表示，如今政府使用三黨共識的法律，同樣要求平台負起平台責任，卻被蔣萬安暗諷「不要讓人家覺得現在作法沒有章法，甚至別有目的」，甚至還批評政府「反中反到自己變成共產黨」。

她說，把反侵略、反併吞打成「反中」；把對不肖業者的行政措施，扭曲成對言論自由的限制。這樣大玩起偷換概念的稻草人論證，其目的不正是為了討好他用來罵人的「真正的共產黨」，好讓時間遲遲無法確定的雙城論壇，可以獲得中南海、國台辦體系恩准。顯然別有目的、進行政治操作的，正是蔣萬安自己。（編輯：張銘坤）1141208