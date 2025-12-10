蔣萬安批小紅書禁令是「雙標」 劉世芳反擊：法律授權依法行政

內政部長劉世芳。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 內政部日前宣布針對中國社群APP「小紅書」封禁1年，台北市長蔣萬安再度批評，民進黨不要雙重標準，不要假借打詐名義，行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。對此，內政部長劉世芳今（10）日嚴正回應，強調政府所有限制措施均依《詐防條例》第42條辦理，對象是「不合規、不合法、不落地」的平台，完全依法行政，外界不必過度政治化。

立法院內政委員會今日審查《宗教基本法草案》，內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。

劉世芳首先表示，針對《詐防條例》第42條中，本來就授權司法警察機關，會對於不合規、不合法、不落地的科技平台，有限制接取、禁止解析的必要，所以我們是依法來行政。

她進一步說到，行政院打詐中心都有固定跟在台灣落地的四大平台來處理有關詐騙的各項防治措施，如果認為某一些平台上面的詐騙的防治措施做得不夠，也希望從各方面能夠收集更多的意見，納入協調跟溝通範圍，讓它真正成為台灣可以監管的社群平台。

在媒體持續追問下，劉世芳最後以澳洲近期通過的法律強調，今天澳洲通過了全世界最嚴格的科技社群平台的一個禁令，請大家多去研討那個禁令，全澳洲16歲以下的小孩子，不可以使用這樣的科技社群平台，凸顯了這是一個全球的趨勢，不是只有打詐而已。

澳洲從本周三起成為全球第一個全面禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家，涵蓋TikTok、YouTube、Instagram與Facebook等10大平台，違者將面臨高達4,950萬澳元（約新台幣10.6億元）的罰款。

