蔣萬安批小紅書禁令言論不自由 劉世芳反擊：小偷到你家是行動自由？
內政部近日宣布封鎖中國社群平台小紅書1年，遭台北市長蔣萬安批評，反中反到自己變成共產黨，「還能稱是不翻牆的民主嗎」。對此，內政部長劉世芳今天（7日）回擊，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，相關處置均依打詐條例辦理，並比喻「小偷到你家，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼就拿什麼一樣」。
內政部公布小紅書在2024年在台涉及950件詐騙案，財損達新台幣1億3290餘元，今年截至11月有756件，總財損高達上億元。內政部說明，因平台沒有在台設公司或法律代表人，其他平台如Google、LINE等，在警方通報後下架許多詐騙廣告，但小紅書出問題卻沒人負責。
然而，台北市長蔣萬安受訪時批評，打詐一定要做，他同樣會支持，但標準應該合理且一致，看到有人提出其他平台充斥詐騙訊息，應該說明清楚政府的標準，更何況台灣在華人世界一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意封鎖小紅書，那台灣還能稱是「不翻牆的民主」嗎？
對此，劉世芳今天上午出席「樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式」前接受媒體聯訪時反擊，內政部警政署刑事局相關處分是根據打詐條例，來龍去脈大家都非常清楚，有人濫用、侵犯或牽制言論自由，她倒覺得要請教提出這樣論調的人，是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪。
劉世芳指出，小紅書沒有在台落地，也不遵守台灣的自由法治與相關規範，「就好像如果有小偷到你家，你跟他講這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西，那就代表台灣是個沒有法治的社會」。
