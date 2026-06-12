蔣萬安批監院淪打手籲「廢監」 林亮君：剴剴案被糾正忘了嗎

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民進黨台北市議員林亮君表示，監察院曾就剴剴案等事件糾正北市府，質疑蔣萬安批評監院「閃閃躲躲」的說法。（圖／方萬民攝）

總統府日前公布監察院第7屆正副院長及監察委員被提名人，其中提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋出任副院長，另提名27人擔任監委。台北市長蔣萬安表態，主張廢除監察院，並呼籲藍白黨團全數否決相關提名。對此，民進黨台北市議員林亮君今（12）日表示，監察院過去曾針對剴剴案等重大事件糾正台北市政府，如今蔣萬安反批監察院對民眾關心議題「閃閃躲躲、輕輕放下」，令人難以認同。

新一屆監委被提名人名單出爐後，後續將送交立法院審議，須經全體立委二分之一以上同意才能通過。由於民眾黨已表態堅持「廢監」立場，並將針對全數監員被提名人不予支持，也使相關人事案能否過關備受關注。

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針對蔣萬安評論監委人選，林亮君表示，今天一早九點，手機跳出快訊：蔣萬安重大表態！結果，不是台北市政的說明、不是針對議員質詢缺失的檢討、不是針對我們大龍市場改建報告敷衍的改進、不是針對北市幼兒園設開放式吸菸區的檢討、不是針對大巨蛋不斷漏水的回應。最近伶牙俐齒、有人護駕的蔣市長，在一早市民通勤、上班上課的時間，發表的重大意見，是痛罵監察院的人事案。

林亮君表示，蔣萬安說「監察院在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲、輕輕放下，但「剴剴案」難道忘了嗎？她指出，時間不過一年前，監察院針對「剴剴案」的兒少悲劇，糾正了台北市政府，認為台北市政府對於居家托育人員之輔導管理、監督與檢查流於形式，未善盡主管機關保障及維護兒童生命之責。同案監察院也糾正了新北市政府和衛福部。

林亮君質疑，一年前被監察院糾正後，蔣萬安怎麼回應？蔣萬安回「該怎麼裁罰，就怎麼裁罰」。「剴剴案」是社會悲劇、社會安全網的漏接，是全台灣人民關心的議題。監察院過去也對寶林茶室中毒案、信義區幼兒園狼師案等糾正台北市政府。正事不做，對民眾關心議題閃閃躲躲的，反而是蔣萬安。

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