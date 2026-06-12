蔣萬安批監院閃躲人民關心議題 林亮君：剴剴案被糾正的是誰？

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台北市議員林亮君。 圖：翻攝自林亮君臉書（資料照）

[Newtalk新聞]

總統府昨公布監察院正副院長及監委提名名單共29人，台北市長蔣萬安今（12日）主張廢除監察院，並批監察院沒積極的功能，對民眾關心的議題，監察院常閃躲、輕輕放下，成為政黨惡鬥下的手段，甚至是政黨之間攻擊異己或幫政治人物洗白的工具。民進黨北市議員林亮君砲轟，監察院一年前才針對「剴剴案」的兒少悲劇糾正北市府，蔣當時也說該怎麼裁罰，就怎麼裁罰，反嗆真正正事不做、對民眾關心議題閃躲的，是蔣萬安。

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林亮君指出，今天一早9點，手機跳出快訊「蔣萬安市長重大表態！」結果，不是台北市政的說明、不是針對議員質詢缺失的檢討、不是針對大龍市場改建報告敷衍的改進、不是針對北市幼兒園設開放式吸菸區的檢討、不是針對大巨蛋不斷漏水的回應。

林亮君諷刺，最近伶牙俐齒、有人護駕的蔣萬安，「在一早市民通勤、上班上課的時間，發表的重大意見，是痛罵監察院的人事案？」蔣萬安說「監察院在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲、輕輕放下」，她反問，「剴剴案」蔣萬安忘了嗎？

林亮君強調，時間不過一年前，監察院針對「剴剴案」的兒少悲劇，糾正了台北市政府，認為北市府對於居家托育人員之輔導管理、監督與檢查流於形式，未善盡主管機關保障及維護兒童生命之責。同案監察院也糾正了新北市政府和衛福部。一年前被監察院糾正後，蔣萬安怎麼回應？蔣萬安說「該怎麼裁罰，就怎麼裁罰」。

林亮君直言，「剴剴案」是社會悲劇、社會安全網的漏接，是全台灣人民關心的議題。監察院過去也對寶林茶室中毒案、信義區幼兒園狼師案等糾正北市府。「真的正事不做，對民眾關心議題閃閃躲躲的，是蔣萬安。」

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