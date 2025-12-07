蔣萬安批禁小紅書變共產黨 閩南狼：遇到中共議題誰最軟？

記者李鴻典／台北報導

政府禁「小紅書」事件延燒，台北市長蔣萬安質疑行政院長卓榮泰「現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨！」對此，閩南狼陳柏源表示，如果蔣萬安真的還記得他祖父那一輩人的反共精神，至少在關鍵時刻，不要站在需要被法律監管的中共國企業那邊吧？

蔣萬安受訪，開嗆卓榮泰反中反到自己變共產黨（圖／翻攝畫面）

閩南狼指出，蔣萬安說「反中反到變共產黨」。但越看越覺得……他講的，好像不是別人，而是他自己吧？從他祖父那一代開始，「反共」是他們家最重要的政治基因。蔣介石反共、蔣經國反共，這是大家都知道的歷史。

結果到了蔣萬安這一代，雙城論壇是誰在堅持辦？這些年跑去中共握手、交流、稱兄道弟的是誰？遇到中共議題最軟、最不敢講真話的是誰？每次中共打壓台灣，他第一句都在喊「恢復交流」的，又是誰？閩南狼還說，如果照這脈絡看下來，到底誰才是「反到變共產黨」的那一位？

封鎖小紅書不是反中，是民主國家依法管理不受監管的平台。政府依法處理，這叫保護人民，不叫共產黨。真正會封鎖言論、壟斷資訊、無視法律的，是中共，不是台灣。

閩南狼強調，然而當政府依法行動時，一個拒絕接受台灣法律的平台，蔣萬安卻急著跳出來替它講話。這種邏輯，到底誰比較像是在幫極權說話？如果蔣萬安真的還記得他祖父那一輩人的反共精神，至少在關鍵時刻，不要站在需要被法律監管的中共國企業那邊吧？

閩南狼認為，講到最後，他的那句「反中反到變共產黨」，看來真不是在描述政府，而是在形容他自己的位置。

