蔣萬安批禁小紅書 劉世芳：台灣沒有共產黨

（中央社記者王鴻國新北7日電）內政部長劉世芳今天針對封鎖「小紅書」遭台北市長蔣萬安批評「反中反到自己變成共產黨」的說法表示，台灣沒有共產黨。她質疑此一言論是不是要反對警政署打擊犯罪？

內政部宣布小紅書因涉詐案多且對發函不回，而封鎖1年。行政院長卓榮泰受訪時表示，若放任這種不自由言論傷害台灣的言論自由，政府不能接受。蔣萬安批評「反中反到自己變成共產黨，我想這個人民無法理解也無法接受。」

劉世芳今天出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前接受媒體聯訪，她對於蔣萬安的說法表示，台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，內政部警政署刑事局所處分的，是根據詐欺犯罪危害防制條例第42條進行處理。

她說，她覺得要請教提出這樣論調的人，是不是要反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪。

劉世芳針對總統賴清德宣示根據憲法，名字叫中華民國，台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要的論述表示，一般社會大眾都會覺得行走在世界各地「我們就是台灣人」，很多支持者都會覺得台灣是主權獨立的國家，現在的國號叫「中華民國」。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧接受媒體聯訪時，她針對禁止「小紅書」的問題說，台灣是一個民主國家，從來沒有禁止人民去上中國的任何網站，但台灣也是一個法治國家。

蘇巧慧表示，政府的種種防詐騙的作為，其他的網路服務商都和政府一起合作，提供反詐騙的合作方案。唯獨小紅書已讀不回，而且還違反政府的15項資安規範，政府當然應該要有所作為來處理。（編輯：張銘坤）1141207